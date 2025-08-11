Čínská kopírka Horizonu ustupuje. Light of Motiram zametá stopy po opisování

Asi nikoho moc nepřekvapilo, když Sony podala žalobu na čínský survival Light of Motiram od Tencentu. Okaté kopírování série Horizon až nesmyslně bilo do očí a bylo otázkou času, než japonská herní stálice zakročí. Případ se aktuálně řeší u kalifornského okresního soudu, přičemž společnosti se k němu zatím mimo žaloby moc nevyjádřily. Respektive Tencent to udělal v maximální tichosti.
Když v těchto chvílích zavítáte na produktovou stránku Light of Motiram na Steamu, zjistíte, že prošla značnou obměnou. Společnost se maximálně snažila, aby zametla stopy po podobnosti, takže vyměnila značnou část tamních marketingových materiálů.
zdroj: POLARIS QUEST
Nedotčené nezůstalo skoro nic. V obchodě najdete obměněnou nabídku screenshotů, ale i nový hlavní obrázek, kde se místo původní rudovlasé hrdinky objevuje robotický tučňák a prasátko/pes. V zásadě zmizelo všechno, co by přímo odkazovalo na oblíbenou značku od PlayStationu a mohlo by představovat větší problém v probíhajícím soudním sporu ohledně duševního vlastnictví.
Úpravami prošel také oficiální popisek. Místo původního, který se nebál vyslovených podobností s Horizonem, zde najdete obecný text oproštěný od konkrétních odkazů na velké stroje a mechanickou faunu.
„Chytře využívejte vše kolem sebe, abyste přežili a postavili se impozantním bossům. Každý krok je plný nebezpečí a vyžaduje odvahu. Pouze překonáním výzev spojených s přežitím si můžete vybojovat místo v této nemilosrdné zemi,“ píše se nově v představení.
Je diskutabilní, jestli jádrem pudla byla skutečně marketingová kampaň a herní obsah Light of Motiram se bude nakonec lišit natolik, aby Tencent odešel od soudu jako vítěz. Pokud se ale strany dohodnou a vy chcete věřit doplněnému datu vydání, výsledné hry bychom se měli dočkat v posledním čtvrtletí roku 2027, což už dost možná bude venku třetí díl Horizonu.