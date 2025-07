Sony si u soudu došláplo na Light of Motiram od Tencentu. Příliš okatě kopíruje Horizon

Upřímně, čekal jsem, že na čínský survival Light of Motiram přistane žaloba od Sony mnohem, mnohem dříve. Když se hra loni v listopadu představila, žasnul jsem, jak moc okatě hra kopíruje sérii Horizon. Kromě zjevného zasazení do neopravěku, ve kterém dusají obří robozvířata, titul zjevně přebírá i celkovou estetiku – třeba četné odlesky objektivu.

Podle zpravodajského serveru Reuters se kalifornský soud zabývá žalobou, kterou Sony podala na čínského technogiganta Tencent. Jde o podezření z porušení autorských práv a ochranné známky. Připravovaná hra Light of Motiram má být nepokrytým plagiátem postapokalyptické série Horizon.

Sony tvrdí, že Tencent v podstatě zkopíroval vizuální styl, herní mechanismy i příběhové motivy původních her a že tak vznikl titul, který může uživatele uvést v omyl a poškodit pověst značky. V žalobě se dokonce uvádí, že „Light of Motiram je věrnou napodobeninou, která až příliš připomíná svět, hrdinku a motivy známé z Horizon: Zero Dawn“, který debutoval na PlayStationu 4 v roce 2017. Od té doby značka prodala přes 38 milionů kopií.

Horizon franchise has sold over 38 million copies, per Sony's recent lawsuit filed against Tencent.



That averages to about 6 million copies sold in the past two years, with the last update being 32 million in May 2023.#HorizonZeroDawn #HorizonForbiddenWest #PS5 pic.twitter.com/kpWySnJYiY