Čínská napodobenina Horizonu brojí proti Sony. Její hra není dle Tencentu nijak unikátní

Poté, co Sony podala žalobu na čínský survival Light of Motiram za přílišnou podobnost s jejich sérií Horizon, se Tencent rozhodl zamést stopy. Gigant upravil marketingové materiály tak, aby se nedaly příliš spojovat s oblíbenou značkou, čímž se vyhnul prvotním problémům. Společnost však nedávno otočila a proti Sony začala brojit docela nekompromisními prohlášeními.
Tencent žalobu označuje za překvapivou a tvrdí, že japonská strana až přehnaně brání herní prvky, které se běžně vyskytují i v jiných hrách. Firma si pro svou obhajobu vyzobla rozinku v podobě výroku, kde se o světě Horizonu Zero Dawn mluví jako o unikátu, jaký nikdo předtím nevytvořil.
A s tím Tencent nesouhlasí. Argumentuje tím, že je akční adventura z otevřeného neopravěku s robotickými zvířaty derivátem starších her, které se tímhle způsobem snaží žalující strana „zmonopolizovat“. Také poukazuje na interní dokument Sony, kde sám umělecký ředitel porovnává hru s Enslaved: Odyssey to the West a vyjadřuje obavu, že si jsou projekty v některých ohledech příliš podobné.
zdroj: POLARIS QUEST
„Žalobou ohledně nevydaného projektu, který pouze využívá stejné osvědčené postupy jako desítky jiných her vydaných před i po Horizonu (například Enslaved, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Far Cry: Primal, Far Cry: New Dawn, Outer Wilds, Biomutant a mnoho dalších), se Sony snaží získat nepřípustný monopol na žánrové konvence,“ stojí v obhajobě Tencentu.
Čínská firma dále tvrdí, že domněnky jsou založené jenom na dosavadních ukázkách a finální podoba, kterou uvidíme nejdříve za dva roky, může být úplně jiná. Sony navíc ani údajně neví, koho má vůbec žalovat, jelikož čínský moloch není vývojářem ani vydavatelem, akorát je na něj zaregistrovaná ochranná známka.
Obrana pokračuje napadením tvrzení o podobnosti hlavní postavy s Aloy. Dle vyjádření není rusovláska stěžejním identifikačním znakem značky, argumentuje se mimo jiné tím, že se její vzhled mění a ne vždy je v centru pozornosti.
Celkově Tencent označuje argumenty Sony v žalobě za slabé a nepřesné, přičemž naznačuje, že podobnosti mezi oběma hrami vycházejí z obecných trendů, nikoliv z přímého kopírování. Nakolik je tahle obhajoba pádná, ale samozřejmě rozhodne až soud.