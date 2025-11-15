Yennefer, nebo Triss? Volba mezi čarodějkami v Zaklínači 3 vůbec neměla být
Yennefer, nebo Triss? Volba mezi čarodějkami v Zaklínači 3 vůbec neměla být

PlayStation 4 PC Xbox One PS4 Pro Switch Xbox One X PlayStation 5 Xbox Series

15. 11. 2025 9:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Zaklínač 3
Zaklínač 3: Divoký hon
Zaklínač 3: Divoký hon
Yennefer, či Triss? Věčná volba, která rozděluje fanoušky Zaklínače snad stejně intenzivně jako politické preference. Zatímco čtenářská základna knih většinou z logických důvodů dává přednost spíše havraní čarodějce, herní publikum si zamilovalo rusovlásku. Až Zaklínač 3: Divoký hon před vás postavil osudovou otázku, která určila výslednou podobu Geral­tova romantického života. Paradoxní je, že tahle volba ve hře původně vůbec být neměla.

Generální ředitel CD Projektu RED Adam Badowski v rozhovoru PC Gamer přiznal, že nutnost rozhodnout se mezi Yennefer a Triss do hry přibyla až poměrně pozdě během vývoje. Původní plán tedy zjevně počítal s tím, že Geralt může navázat vztah s oběma ženami bez zásadních následků, a osobní konflikt v příběhu prakticky chyběl.

„Prvek tam od začátku nebyl, ale v určitém okamžiku jsme pochopili, že nám chybí nějaký druh osobního konfliktu. Samozřejmě je tu Ciri, ale něco nám tam chybělo. Rozhodnutí o volbě mezi Yennefer a Triss padlo až poměrně pozdě během vývoje, ale nakonec to bylo skvělé rozhodnutí,“ vzpomíná Badowski.

The Witcher 3 – Let There Be Light
Novinky
Let There Be Light: Mod z nočních můr, kvůli kterému se chceme vrátit do světa Zaklínače 3

Přirozeně volbu nakonec do značné míry ovlivnil fakt, že Triss ve hrách provázela Geralta už úplných počátků, zatímco o Yennefer se v prvních dvou dílech pouze mluvilo. I proto mnozí nakonec upřednostnili Triss před jeho „pravou“ osudovou láskou a zvolili klidný (a poněkud pohodlnější) rodinný život s Triss.

Zařazení volby mělo i další účel: napravit „hříchy“ prvního Zaklínače, kde se za romantické epizody sbíraly ikonické kartičky. Badowski dnes tento systém hodnotí jako „dětinský“ a je rád, že pozdější díly dokázaly pracovat s emocemi postav mnohem zralejším způsobem. Sám ovšem přiznává, že osobně vždy bude „tým Yennefer“.

Vývoj celé série tak hezky odráží i vývoj romantiky ve videohrách obecně, od jednoduchých svatebních scén ve Phantasy Star III až po komplexní, filmově působící vztahy, které dnes díky studiu BioWare nebo právě CD Projektu věrohodně zachycují lidskou náturu a emoce.

Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
