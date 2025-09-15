Let There Be Light: Mod z nočních můr, kvůli kterému se chceme vrátit do světa Zaklínače 3

Když někdo třetího Zaklínače nazve jednou z nejlepších her nového tisíciletí, asi se najde jen málo lidí, kteří to budou rozporovat. CD Projektu RED se povedl husarský kousek, který se nesmazatelným písmem zapsal do videoherní historie. Fanoušci se k němu vrací a i díky volně dostupnému REDkitu do něj tvoří modifikace, kterými ho drží při životě i po více než 10 letech od vydání.
Jedním z takových tvůrců je i mladý Nikita Burkhan, který vytvořil vlastní rozšíření Let There Be Light, už nějakou chvíli dostupné na webu Nexusmods (děkujeme DSOgaming). Nicméně už z krátké ukázky je jasné, že tady výsledek působí jako noční můra Geralta zmítajícího se v těžkých horečkách, potažmo jako generátor memů.
Autor projektu věnoval přes tři měsíce, během nichž vznikly nové příběhové úkoly, unikátní postavy, rozhovory, nepřátelé, oblast i několik různých konců, vše za doprovodu vlastního dabingu. Jenom musíte být připravení na nezměrnou dávku bizarnosti, za kterou vám mozek dost možná nepoděkuje.
Přestože je zápal autora úctyhodný a člověk nechce jeho práci zpochybňovat, některé výjevy vás možná budou strašit ve snech. Kvůli zvrácené synchronizaci rtů výsledek působí jako plejáda podivností, která vznikla v sandboxu Garry's Mod. To modifikaci propůjčuje punc experimentu, do něhož se s největší pravděpodobností budete chtít pustit buď pod vlivem omamných látek, případně ze zvědavosti.
Aby se chrabré duše do Let There Be Light mohly samy pustit, potřebují next-gen verzi hry i obě oficiální rozšíření. Autor současně doporučuje, aby váš Geralt dosáhl alespoň úrovně 30, jinak byste mohli tvrdě narazit.
Pokud byste Zaklínače 3: Divoký hon chtěli rozšířit o trochu „vážnější“ obsah, můžete se modlit, aby na nedávných spekulacích o novém oficiálním dodatku byl alespoň ždibec pravdy. A samozřejmě se pomalu těšte na čtvrtý díl, který z prvních střípků rozhodně nepůsobí k zahození.