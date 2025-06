Další zakázka pro Geralta? Zaklínač 3 se údajně dočká nového rozšíření

13. 6. 2025 9:53 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Zaklínač 3: Divoký hon hráčům dělá radost už krásných 10 let. Letošní životní jubileum se CD Projekt RED rozhodl oslavit hned na několik způsobů. Došlo na živé koncerty, speciální ukázku, oznámení o více než 60 milionech prodaných kusů i zprávu o tom, že se chystá aktualizace, která do konzolových variant přinese podporu modifikací. Zdá se však, že tím to ještě nekončí.

Studio by ve svém rukávu mohlo skrývat jedno velké překvapení. Podle polského YouTubera a podcastera Remigiusze Maciaszeka (děkujeme MP1st) se připravuje třetí velké rozšíření, které naváže na O víně a krvi a Srdce z kamene.

zdroj: CD Projekt RED

S informací se odvolává na několik nezávislých zdrojů. Mimo jiné uvádí, že expanze nevzniká přímo v CD Projektu, nýbrž práci delegoval na jiný celek, jímž je Fool’s Theory, tedy tvůrce fantasy RPG The Thaumaturge. Volba dává smysl i kvůli tomu, že zvolené studio pracuje na předělávce prvního Zaklínače, takže k látce má blízko.

„Ze získaných informací vyplývá, že oznámený tajemný projekt společnosti CD Projekt RED, který tvoří studio Fool's Theory, je příběhové DLC pro Zaklínače 3. Jedná se o potvrzené informace z několika nezávislých zdrojů. Víme jen to, že se jedná o DLC pro třetí díl. Také víme, že se jedná o příběhový kus obsahu. Na základě získaných informací to nemohu blíže potvrdit, ale nejdříve by mohlo vyjít v příštím roce,“ tvrdí tvůrce.

Současně ještě uvedl jízdní řád společnosti. Dle něho jako první vyjde zmíněná aktualizace přidávající podporu modifikací na konzolích a následně vyjde probírané DLC. Zajímavé však je, že na to naváže Zaklínač 4 a až poté dorazí remake jedničky. Z toho lze usoudit, že by expanze mohla sloužit jako přechodový most, který by spojil události trojky se čtyřkou.

Informace je samozřejmě zapotřebí brát s rezervou a vše nakonec může být jinak. Pokud by se ale potvrdily, jistě by šlo o příjemný dárek pro všechny fanoušky.