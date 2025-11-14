Závodní simulátor Assetto Corsa Rally je vyznání lásky šotolině

S rallye hrami je to složité. Třebaže spousta lidí po vydání DiRT Rally 2.0, a posléze i EA Sports WRC volala: „Konečně!“, druhá spousta, držící s pomocí oddané komunity moderů nad vodou stařičký Richard Burns Rally, slouží jako důkaz, že taková sláva to se sérií od Codemasters není. Nemluvě o tom, že Codemasters byli letos de facto rozpuštěni a práce na WRC ustaly.
Už to vypadalo, že si s RBR budeme muset vystačit navždy, když se objevil záblesk naděje. Je tu Assetto Corsa Rally a všichni milovníci rychlých kol, klouzajících po šotolině do pangejtu, mají po letech kam obrátit zraky i naděje. „Konečně!“ sice zatím nevolám, ale nejsem od toho daleko.
Nesledujete-li dění na scéně závodních simulátorů s nejvyšší pečlivostí, mohli jste příchod AC Rally docela jednoduše přehlédnout. Hra se stala hlavním tématem nedávno proběhlého veletrhu SimRacing Expo, kam vtrhla zcela neočekávaně, jen necelý měsíc před včerejším vydáním do předběžného přístupu. Ten v případě série Assetto Corsa nikoho neděsí, stejně tak nikoho neděsí ani neznámé studio vývojářů Supernova Games Studios. Za hru se totiž zavázali původní tvůrci Assetto Corsa, Kunos Simulazioni, které Supernově vedle svojí značky – jedné z největší ve světě simracingu – svěřili i svou plnou důvěru.
Už samotné oznámení před měsícem provázely nadšené reakce. Reakce zkušených novinářů a virtuálních závodníků, kteří navzdory stovkám a tisícům hodin prosezených v „rigu“, zapichovali rallye speciály do křovisek kolem erzet jako na běžícím pásu. Ti méně zkušení se jim smáli, ti zkušenější ihned tušili, odkud vítr vane.
První věc, která vás v Assetto Corsa Rally uvítá, jen co smočíte palec do pneumatikami nakypřeného bahna, je brutální obtížnost. Obtížnost, která se může měřit jenom se samotným Richard Burns Rally, a která dává najevo, že „nepřístupnost“ DiRT Rally 2.0 vlastně nebyla tak hrozná.
Rychlostní zkoušky jsou najednou dlouhé, závodní speciály křehké, gumy nedrží, povrchy neodpouští, a navigátorovi, který předčítá z rozpisu vedle vás, byste měli věnovat víc pozornosti než kdy předtím. Zkusmo jsem v průběhu hraní na chvíli přeskočil do EA Sports WRC, kde mám už něco odjeto, a přísahám, že jsem si nikdy předtím nevšimnul, s jakou samozřejmostí tady auta na nezpevněných površích brzdí a s jakou jistotou zatáčí.
Assetto Corsa Rally mě vrátilo do nocí probdělých nad Richard Burns Rally, kdy jsem se tehdy na volantu bez zpětné vazby snažil zajet alespoň tu pitomou školu a potom vybalancovat rychlost s absencí chyb. Novinka sice školu nemá – a celkově toho zatím moc nemá – ale hranice mezi „být rychlý“ a „být namotaný na strom“ je úplně stejně tenká.
Herní fyzika založená na stávajícím enginu od Kunos je neúprosná. Snadno můžete nabýt dojmu, že si auto na šotolině Walesu dělá co chce, nebo že každý pokus o zabrzdění z vyšší rychlosti vyústí akorát v zablokování kol a „odsánkování“ rovně. Jenže to není závada, to je vlastnost, a ani nepočítám, kolikrát jsem se musel nechat laskavými diváky vytáhnout ze křoví, abych to zkusil znovu, pomaleji a hlavně s daleko větším citem.
Přenosy hmotnosti a něžné zacházení se všemi ovládacími prvky je tady klíčovou dovedností a světe, div se, v autě, které se řítí 150 km/h po úzké lesní cestě, opravdu není moc prostoru pro chyby. A je vlastně jedno, které auto se po té cestě řítí. Krátká a vrtkavá Lancia Stratos s motorem nad zadními koly sice vyžaduje pravou nohu jako pírko a rychlé ruce na volantu, na druhou stranu moderní Hyundai i20 Rally2 může snadno vyvolat pocit, že tohle bude brnkačka, ale když už se lehké šasi s pohonem všech kol rozhodne dělat nějakou nepřístojnost, špatně se mu v té rychlosti vysvětluje, aby se umravnilo.
Když jsme u toho citu, z pohledu jízdy a její dynamiky musím vytknout jedinou, byť relativně zásadní věc, a to je implementace zpětné vazby. Na mojí základně Moza jsem se docela natrápil, než jsem z volantu dostal dostatek informací o gripu předních kol, potažmo o jeho ztrátě. Musel jsem nastavit celkem vysokou intenzitu zpětné vazby a stejně se nemohu zbavit dojmu, že jsou informace od předku podivně přefiltrované. Ale přestože se vzhledem k zaměření hry jedná o dost zásadní výtku, je mi jasné, že se nacházíme na úplném začátku. Bude na vývojářích hry i volantových základen, aby našli nějakou symbiózu, kde z obou stran přijde oficiální doporučení pro ideální nastavení.
Naopak celkem slušně vychytané je už nyní ovládání na gamepadu. Přestože se jedná o kompromisní řešení, i na páčkách a triggerech si hru užijete. Stejně jako v případě Dirtu a EA WRC budete mít nějakou dobu dojem těžkopádnosti, ale ten postupně odezní. Přestože bude cesta za rychlostí dlouhá a pravděpodobně i frustrující, pokud jste milovník rallye bez možnosti volantu, tak směle do toho.
Koneckonců o tenhle milostný dopis rallye prostě nechcete přijít. I když hra vychází ve velmi rané fázi předběžného přístupu, je vidět, že se autoři míní s obsahem vyblbnout do sytosti.
V žádné jiné rallye hře nebylo tak rozsáhlé mechanické poškození (byť vizuální rozbití auta zatím není stoprocentní). Je tu taky obsáhlá encyklopedie rallye, se všemi nezbytnými vědomostmi, ale i psaná historie každého vozu, doplněná technickými daty. Navíc jakmile se před vámi poprvé otevřou dveře a kapota virtuálního speciálu, spadne vám brada až na zem. Faktem totiž je, že Assetto Corsa Rally vypadá prostě fenomenálně.
Nejde jen o úzkostlivě přesné modely aut, vzniklé ve spolupráci se sbírkou Fondazione Gino Macaluso, nebo o fakt, že jezdí po laserem skenovaných lokacích. Hra je nádherná jako celek. Když se rozhýbou kola v realisticky vypadajícím zavěšení a pneumatiky věrně reagující na boční síly začnou kreslit černé čáry do zaprášeného asfaltu v Alsasku, zaplesá srdce nejen rallye nadšenců.
I když se tu a tam najde i hnusná textura, tak některé scény jsou naopak na hraně fotorealističnosti. Diváci, kteří s foťákem na poslední chvíli uskakují z trati (nebo uskakují, když se vy řítíte mimo trať) dodávají lokacím na živosti a samostatnou kapitolou je dynamické počasí a denní doba. Zrychlete čas, posaďte se za volant při vycházejícím slunci prosvítajícím mezi mraky a kochejte se nejen okolím, ale i kakofonií řevu a střílení, co se line z vašeho výfuku.
Rozhýbaná hra vypadá vážně skvěle, nicméně jelikož se jedná o Unreal Engine 5, musíte počítat s adekvátním železem k jejímu chodu. Na sestavě s grafickou kartou AMD RX 7800 XT a s rozlišením ultrawide monitoru 3440x1440 jsem si mohl dovolit jen přednastavený režim se středními detaily . V něm hra běžela konzistentně okolo sta snímků za sekundu, při přepnutí na vyšší ale padala pod hranici šedesáti. Naštěstí rozdíly nejsou propastné a implementace upscalingu je slušná, takže i střed na rozjezd vizuálních orgií dostačuje.
Co naplat, Assetto Corsa Rally má mocně našlápnuto. Je to rallye hra, která by mohla dodat to, co závody od Codemasters nedodaly, a možná přinutit i nejvěrnější z věrných, aby konečně odhlédli od Richard Burns Rally. Je těžká, reálná, krásná, ovšem s ohledem na prvotní vydání do předběžného přístupu i poněkud prázdná. Dvě lokace s 33 kilometry rychlostních zkoušek a na nich deset aut, to rallye nadšencům, kteří už roky vyhlíží svojí dávku, nevydrží na moc dlouho.
Kadence přibývání obsahu se tak stane alfou a omegou úspěchu, na druhou stranu série Assetto Corsa je na předběžných přístupech vybudovaná, a tak je tu určitá míra jistoty, že vývoj nezačne stagnovat. Tvůrci hovoří o 18 měsících dodatečného vývoje, po kterých bude ve verzi 1.0 přes 30 aut a 5 mezinárodních rallye soutěží. Což je, řekněme si na rovinu… pořád docela málo. Je ale možné, že další obsah přibude formou DLC. Což by vysvětlovalo i pozoruhodně příznivou cenovku, nastavenou na 30 eur.