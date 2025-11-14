Bloodlines 2 opravují část svých chyb a prozrazují budoucí plány
zdroj: The Chinese Room

Bloodlines 2 opravují část svých chyb a prozrazují budoucí plány

14. 11. 2025 10:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 za sebou nemají zrovna ideální start. Dlouho vyhlížené pokračování kultovního upírského RPG z roku 2004 vyšlo v říjnu po letech pohnutého vývoje a dočkalo se poněkud rozpačitého přijetí. Studio The Chinese Room, které projekt převzalo od původních Hardsuit Labs, se však nevzdává. S nejnovější aktualizací 1.0.4 slibuje, že temné seattleské dobrodružství ještě pořád může dostat transfúzi, která mu do zkornatělých tepen vžene trochu života.

Recenze
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 – recenze pokračování upírské klasiky

Aktuální patch přináší zejména opravy, které bychom jistě ocenili už při vydání. Asi nejzásadnější je funkce automatického uložení při ukončení hry, Bloodlines 2 se totiž manuálně uložit nedaly a mají doslova jednu ukládací pozici, bez výběru kapitoly či jakékoliv jiné moderní vymoženosti. Nyní už hra při odchodu alespoň automaticky ukládá veškerý pokrok včetně nasbíraných předmětů, schopností a rezonující krve.

Kromě toho update opravuje desítky drobnějších chyb – například situace, kdy se protivníci propadali mimo herní svět, nebo případy, kdy Phyre upadla do prázdna po interakci s určitými objekty. The Chinese Room tvrdí, že se zaměřilo především na stabilitu a skripty misí, které by vám mohly znemožnit dohrání.

Patch 1.0.4 má ale být jen začátek. Do konce roku by na něj měl navázat update 1.0.5, který do nastavení přidá několik žádaných funkcí, ať už slider pro FOV, nebo možnost vypnout motion blur. Dále zlepšit by se měl i kritizovaný systém ukládání.

zdroj: The Chinese Room

O sváteční pohodu by se měly postarat vánoční kosmetické doplňky a nová vlastní obtížnost, kterou si odemknete po prvním průchodu. Ta bude v podstatě suplovat jakýsi režim New Game+, kde si budete moct měnit výchozí zdraví nebo ostražitost nepřátel, ale taky přeskakovat mise.

V příštím roce se pak v únoru můžete těšit na speciální valentýnský update a později i na dvojici plánovaných rozšíření Loose Cannon, kde si zahrajete za šerifa z klanu Brujah Bennyho, a The Flower s Toreadorkou Ysabellou.

Na roadmapu, zveřejněnou na blogu Paradox Interactive, reagovala komunita opatrným optimismem. Mnozí oceňují, že vývojáři alespoň otevřeně přiznávají, že některé funkce měly být součástí hry už od začátku. Jiní však upozorňují, že plánované aktualizace zatím působí spíš jako dohánění restů. Takže vlastně ideální podhoubí pro budování kultovního statusu, kterým se pyšní první díl...

