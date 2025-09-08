Nejčtenější články týdne – Pro fandy retra

Když se řekne nejlepší RPG všech dob, myslí se tím Planescape: Torment. A právě zprávy o komunitním rozšíření byly mezi vámi minulý týden nejčtenější. Metal Gear Solid Delta zazářil svou špionážní akcí, která i přes své technické výzvy neztratila nic ze svého legendárního kouzla. A pak tu máme mix nostalgie a survival hororu s Cronos: The New Dawn, jenž okouzlil neotřelou kombinací retrofuturismu a taktického plížení. Nechyběla ani vzpomínka na neuvěřitelnou cestu k výšinám, když jsme si připomněli, že Hollow Knight: Silksong nejenže dosáhl rekordních hráčských čísel, ale zároveň unesl břímě dlouhotrvajícího vývoje.
Nejčtenější články týdne
Hell is Us – recenze adventury, která vám potrápí mozek
Cronos: The New Dawn – recenze hororu z komunistického Polska
Echoes of the End – recenze islandské akční adventury
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater – recenze špionážního remaku
Jedno z nejlepších RPG všech dob dostane po letech velké rozšíření
Redakce doporučuje
Take-Two mohlo zachránit reboot Perfect Dark, z dohody ale sešlo
Dojmy z Gamescomu: James Bond v 007: First Light zachraňuje diplomatické vztahy se Slovenskem
Lost Soul Aside – recenze oběti svých vlastních ambicí
Pod radarem: Pirátská doomovka, slovenští „Survivors“ a programovací plošinovka
Pokračování zlatého grálu metroidvanií shodilo digitální obchody. Silksong si na nezájem stěžovat nemůže
Videa
zdroj: Vlastní
zdroj: Vlastní