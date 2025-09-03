Take-Two mohlo zachránit reboot Perfect Dark, z dohody ale sešlo
Take-Two mohlo zachránit reboot Perfect Dark, z dohody ale sešlo

Reboot Perfect Dark v dohledné době skutečně nevznikne. Studio Crystal Dynamics, které spadá pod skupinu Embracer, oznámilo propouštění poté, co definitivně padly plány na záchranu projektu se špionkou Joannou Dark. Hra byla zrušena už v červenci, ale vývojáři dostali šanci najít prostředky na financování vývoje mimo Microsoft. Jejich snaha však skončila neúspěchem.

Podle informací agentury Bloomberg bylo studio nejblíže k dohodě s vydavatelstvím Take-Two, které mělo zájem odkoupit práva od Microsoftu a projekt financovat i vydat. Jednání však nedopadla, protože se firmy nedokázaly shodnout na dlouhodobém vlastnictví značky. Zástupci Embraceru, Xboxu a Take-Two situaci odmítli komentovat.

Perfect Dark byl původně oznámený už v roce 2020 jako velkolepý návrat kultovní série, která se zrodila na Nintendu 64 v roce 2000. Na vývoji se podílelo nové studio The Initiative, ale kvůli interním problémům muselo projekt posílit právě Crystal Dynamics, známé zejména díky sérii Tomb Raider. Trailer z roku 2024 vzbudil pozitivní ohlasy, krátce nato se k týmu připojil nový šéf vývoje. Vše ale smetlo ze stolu letošní léto, kdy Microsoft v rámci masivního propouštění zavřel studio The Initiative a oficiálně projekt ukončil.

Crystal Dynamics a bývalé vedení The Initiative pak strávili dva měsíce hledáním nového vydavatele. Vyjednávali s několika partnery, kdy nejvážnějším kandidátem bylo právě Take-Two, pod které spadá například 2K nebo Rockstar. Nakonec ale dohoda ztroskotala a Crystal Dynamics muselo propustit část zaměstnanců. Přesný počet propuštěných lidí firma neuvedla a důvody komentovala jen velmi vágně.

Situace připomíná nedávný osud studia Tango Gameworks, tvůrců Hi-Fi Rush. To chtěl Xbox původně zavřít, nakonec se ho ale podařilo zachránit, když ho odkoupil jihokorejský vydavatel Krafton. V případě Perfect Dark se však podobný scénář nenaplnil a nadějně rozjetý reboot tak světlo světa zřejmě nikdy nespatří.

Nejnovější články