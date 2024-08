Studio Tango Gameworks po zavření Microsoftem zachráněno. Koupil ho Krafton

12. 8. 2024 10:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Microsoft začátkem května oznámil uzavření rovnou čtyř studií, mezi kterými byli i Tango Gameworks. Dítko jednoho z otců survival hororů, Šindžiho Mikamiho. Mikami ale z Tango ještě před koncem odešel a stejně tak se studio přestalo orientovat jen na horory, vloni vydalo třeba fantastický Hi-Fi Rush. Díky Kraftonu ale naštěstí o studiu neslyšíme naposled. Jihokorejský vydavatel jej totiž za dosud nespecifikovanou částku koupil.

Tango Gameworks by mělo podle dohody mít poměrně volnou ruku v tom, jakým projektům se bude věnovat. Tým může totiž jak rozšiřovat značku Hi-Fi Rush, tak zjišťovat potenciál dalších herních značek a projektů. Do už existujících her, jako jsou The Evil Within a Ghostwire: Tokyo, Krafton nehodlá zasahovat,

„Je to cesta Kraftonu, jak dál rozšiřovat svůj světový věhlas a portfolio inovativním a kvalitním obsahem. Zároveň jde o naši první investici do japonského videoherního trhu. Součástí této strategické dohody je i plánovaná spolupráce s Xboxem a ZeniMaxem, abychom zajistili plynulý přenos projektů a procesů a udrželi nepřerušovaný chod Tango Gameworks,“ uvádí jihokorejský vydavatel v prohlášení.

Krafton vydavatelsky zaštiťuje celou řadu mobilních titulů, z her pro konzole a PC mu pak patří battle royale PUBG nebo horor The Callisto Protocol.