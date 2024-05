Microsoft zavírá čtyři studia včetně Tango Gameworks a Arkane Austin

7. 5. 2024 17:50 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Microsoft dnes oznámil konec čtveřice herních studií spadajících pod Bethesdu. Končí pobočka Arkane v texaském Austinu, která stojí za sci-fi immersive simem Prey, stejně jako za loňským průšvihem Redfall. Upírská střílečka se navíc nedočká žádných slibovaných updatů.

Zavírá také jediné japonské studio Microsoftu, Tango Gameworks, tvůrci hororové série The Evil Within, Ghostwire: Tokyo či Hi-fi Rush, a autoři Mighty Doom, Alpha Dog Studios. Jejich hra zároveň 7. srpna 2024 ukončí svůj provoz.

Čtvrtým končícím studiem je Roundhouse, které vzniklo z pozůstatků Human Head Studios, stojících za akčním RPG Rune II. To se sloučí s týmem starajícím se o MMORPG The Elder Scrolls Online, tedy se ZeniMax Online Studios.

Zároveň s tím bude Microsoft propouštět v rámci managementu a vydavatelských divizí Bethesdy. O uzavření studií a plánovaném propouštění informoval zaměstnance e-mailovou formou dnes odpoledne šéf Xbox Game Studios, Matt Booty, jeho zprávu pak v plném znění jako první sdílel server IGN. S potvrzením posléze přišly i oficiální účty končících studií na sociálních sítích.

„Dnes bylo oznámeno, že Tango Gameworks končí,“ uvedlo studio v příspěvku na X. „Děkujeme všem, kteří prozkoumali světy, které jsme vytvořili. Hi-Fi Rush spolu s předchozími tituly Tango zůstanou dostupné a hratelné všude, kde jsou dnes.“ Tango Gameworks založil v roce 2010 hororový vizionář Šindži Mikami, už loni z něj nicméně odešel.

Podobná zpráva se objevila i na stránce Arkane Studios. Zatímco lyonská pobočka momentálně pracuje na nové hře s komiksovým lovcem upírů Bladem, austinští tvůrci upířího masakru Redfall končí. Servery hry zatím i nadále poběží, hra se však nedočká ani slibovaného DLC, ani offline režimu. Majitelé season passu případně prémiového upgradu Bite Back, kteří už více než rok čekají na slíbený obsah, mohou prostřednictvím oficiálního webu zažádat o vrácení poměrné částky.

Arkane Austin vznikl v roce 2006 coby sesterský tým existujícího Arkane Lyon, kdy ho krátce vedl zakladatel Raphaël Colantonio, který krátce nato předal žezlo Harveymu Smithovi.

„Všem, kteří v průběhu let podporovali práci našeho studia v Austinu, patří velký dík,“ loučí se Arkane Austin. „Díky, že jste trávili čas v našich světech a přijali je za své.“

Signup here https://t.co/wb1R4m4emj to receive details on how eligible players can receive this credit. pic.twitter.com/69Os17kpQ8 — Arkane Studios (@ArkaneStudios) May 7, 2024

Šéf Xbox Game Studios Matt Booty v e-mailu adresovaném zaměstnancům zmiňuje, že se dnešní škrty zakládají na „upřednostňování titulů s velkým publikem a dalších investic do portfolia Bethesdy coby tvůrce blockbusterů a milovaných světů.“

„Abychom se mohli zaměřit na tyto úspěšné značky a investovat do budování nových, musíme přezkoumat celou firmu a identifikovat příležitosti, které mají největší šanci na úspěch,“ píše Booty. „Toto přehodnocování priorit titulů a zdrojů znamená, že několik týmů bude přesměrováno do jiných, a že nás opustí někteří naši kolegové.“

Booty dodává, že tyto změny nejsou odrazem kreativity ani umu zaměstnanců končících studií, ale že společnost chce „vytvořit kapacitu pro zvýšení investic do jiných částí svého portfolia a soustředit se na prioritní tituly.“

„Bethesda zůstává jedním z klíčových pilířů Xboxu se silným portfoliem úžasných her a prosperujících komunit,“ uzavírá Booty svůj e-mail, kdy poukazuje na chystanou akční adventuru Indiana Jones and the Great Circle i na chystaná rozšíření pro Fallout 76, The Elder Scrolls Online či Starfield.

Microsoft koupil Bethesdu, respektive vydavatelství Zenimax, v roce 2020 za 7,5 miliardy dolarů (tehdy 170 miliard korun). Ode dneška ji tvoří už jen pětice studií: Arkane Lyon, Bethesda Game Studios, id Software, Machine Games a ZeniMax Online Studios.