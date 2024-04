Propouštění v herních firmách je průšvih, kterému se dalo vyhnout, tvrdí Douse z Larianu

9. 4. 2024 16:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Ani v letošním roce nemine týdne, kdy bychom nepsali o větším či menším snižování stavů v některé z herních firem. Za obecnými důvody v podobě „aktuálních problémů herního průmyslu“ se obvykle schovává překotné najímání lidí během koronavirové pandemie, kdy se očekával větší a dlouhodobější růst odvětví, než jaký nakonec přišel.

Nad neschopností managementu se teď v rozhovoru s herním novinářem Stephenem Totilem rozohnil i šéf vydavatelského oddělení studia Larian, Michael Douse.

Masivní propouštění označil za průšvih, kterému se dalo vyhnout a zároveň i za určitý trend: „Velké společnosti si říkají: ‚Bezva, konečně teď taky můžeme propouštět. Čekali jsme na to dlouho, dělají to všichni ostatní, tak proč ne i my?‘‘‘

Vyjádření herních firem, kde se odvolávají na nevyhnutelnost propouštění, označil za nesmyslná. Firmy se podle něj zaměstnanců většinou nezbavují proto, že by v opačném případě zbankrotovaly, ale čistě kvůli tomu, aby se zavděčily svým investorům.

„Smyslem veřejně obchodovaných společností je generovat růst pro držitele akcií, nikoliv vytvářet uspokojivé prostředí pro své zaměstnance,“ vysvětluje Douse a v rozhovoru zároveň chválí způsob vedení svého šéfa, Swena Vinckeho.

Jakkoliv může být vidina proměny v akciovou společnost lákavá, veřejné obchodování by dle Dousových slov patrně firmě přineslo víc peněz, ale spolu s nimi i tlak na rychlost a nutnost činit určité neetické kroky. Což by kvalitám budoucích her studia Larian v konečném důsledku spíše uškodilo. Konečné rozhodnutí leží samozřejmě na Vinckem, ale podle Douse je vstup Larianu na burzu spíše nepravděpodobný.

Šéf vydavatelské divize také vyzdvihl model, který se studiu u Baldur’s Gate III osvědčil, a to předběžný přístup. Připustil, že i příští hra od Larian Studios pravděpodobně vyjde nejprve v early accessu.

Jak už víme z předchozích vyjádření, belgické studio momentálně nepracuje ani na rozšíření, ani na pokračování – jejich příští hra dokonce ani nevzniká s pravidly Dungeons & Dragons. Na odhalení konkrétních plánů mají vývojáři ještě čas, tak uvidíme, jestli se opět pustí do nějakého tahového RPG, anebo zamíří do nějakých méně prozkoumaných vod.