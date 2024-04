Týden po osamostatnění od Segy se v Relic Entertainment propouští

8. 4. 2024 11:15 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Relic Entertainment, vývojáři strategií Age of Empires IV a Company of Heroes 3, se minulý měsíc trhli od mateřské společnosti SEGA, aby záhy nově nabytou nezávislost „oslavili“ hromadným propouštěním. O práci má přijít 41 lidí.

„Bohužel po oznámení, že se Relic stává nezávislým studiem, máme náročnou novinku. Musíme se rozloučit s některými našimi zaměstnanci. Přistoupit k propouštění nebylo jednoduché rozhodnutí, ale abychom měli největší šance přežít v čím dál více nestabilním průmyslu, nemůžeme jinak. Rozvazování pracovních vztahů v žádném případě neodráží schopnosti, vášeň nebo povahu zasažených lidí,“ uvádí firma na sociální síti LinkedIn s dodatkem, že propuštěným vývojářům a vývojářkám poskytne odstupné, rozšířené benefity a podporu při hledání nové práce.

V Kanadském studiu pracuje necelých 400 lidí, počet zaměstnanců se tak sníží zhruba o desetinu. Relic propouští během roku už podruhé. Naposledy přišlo o práci 121 lidí loni v květnu. I s menším počtem zaměstnanců hodlá studio nadále podporovat své aktuální hry – tedy Company of Heroes 3, kam by měl koncem měsíce přijít očekávaný patch 1.6, a Age of Empires IV.

Masivní propouštění v herním průmyslu začalo loni zrušením asi 10 tisíc pozic napříč technologickými firmami. Podle odhadů jenom v prvním čtvrtletí letošního roku přišlo o práci přes 8 tisíc lidí. Očekává se tak, že dopady budou v roce 2024 ještě horší. Neudržitelný růst herních studií má na svědomí jednak globální ekonomická krize a jednak také optimistické výhledy a špatný management během covidu, kdy byl o hry kvůli lockdownům po celém světě enormní zájem, který ale po skončení pandemie opadl.