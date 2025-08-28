Crystal Dynamics po zrušení Perfect Dark propouští. Co to znamená pro Tomb Raider?
zdroj: The Initiative

Crystal Dynamics po zrušení Perfect Dark propouští. Co to znamená pro Tomb Raider?

PC PlayStation 5 Xbox Series

28. 8. 2025 13:15 | Aktuality | autor: Šárka Tmějová |

Studio Crystal Dynamics oznámilo další vlnu propouštění, kterou zdůvodnilo měnícími se podmínkami na trhu a potřebou zajistit dlouhodobou stabilitu. Tvůrci série Tomb Raider přitom klasicky zdůraznili, že rozhodnutí nepadlo lehce a že odcházejícím zaměstnancům poskytnou maximální možnou podporu během náročné situace. Veřejně také poděkovali nejen jim za nasazení a talent, ale i zbylému týmu, komunitě a partnerům za trvalou podporu.

Tomb Raider I-III Remastered
Recenze
Tomb Raider I-III Remastered – recenze

Propouštění přichází několik měsíců po zrušení rebootu Perfect Dark, na němž Crystal Dynamics spolupracovalo s Microsoftem a The Initiative. Studio už letos v březnu propustilo 17 zaměstnanců. Fanoušci se ale mohou uklidnit, připravovaného nového Tomb Raidera, který vyvíjí ve spolupráci s Amazonem, se podle studia propouštění nijak nedotkne.

Tagy:
thriller akční Tomb Raider Lara Croft adventura first person dobrodružná Tomb Raider (série)
Zdroje:
Crystal Dynamics
Hry:
Perfect Dark Tomb Raider (Unreal Engine 5)
Profilový obrázek
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
