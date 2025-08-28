Crystal Dynamics po zrušení Perfect Dark propouští. Co to znamená pro Tomb Raider?

Studio Crystal Dynamics oznámilo další vlnu propouštění, kterou zdůvodnilo měnícími se podmínkami na trhu a potřebou zajistit dlouhodobou stabilitu. Tvůrci série Tomb Raider přitom klasicky zdůraznili, že rozhodnutí nepadlo lehce a že odcházejícím zaměstnancům poskytnou maximální možnou podporu během náročné situace. Veřejně také poděkovali nejen jim za nasazení a talent, ale i zbylému týmu, komunitě a partnerům za trvalou podporu.
Propouštění přichází několik měsíců po zrušení rebootu Perfect Dark, na němž Crystal Dynamics spolupracovalo s Microsoftem a The Initiative. Studio už letos v březnu propustilo 17 zaměstnanců. Fanoušci se ale mohou uklidnit, připravovaného nového Tomb Raidera, který vyvíjí ve spolupráci s Amazonem, se podle studia propouštění nijak nedotkne.