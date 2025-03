Crystal Dynamics propouští, vývoj nového Tomb Raidera pokračuje

Studio Crystal Dynamics, proslavené sérií Tomb Raider, oznámilo propuštění 17 zaměstnanců. Ve svém prohlášení na sociálních sítích uvedlo, že se jednalo o „obtížné rozhodnutí“, které bylo nutné k lepšímu sladění obchodních cílů a budoucího směřování studia. Zdůraznilo však, že propouštění neodráží schopnosti ani úroveň nasazení dotčených zaměstnanců, kterým nabízí podpůrné balíčky a pomoc při hledání nových pracovních příležitostí.

This morning, Crystal Dynamics made the difficult decision to reduce our workforce by 17 talented team members. We did not make this decision lightly. Ultimately, this step was necessary to better align our current (cont) https://t.co/wKWtl5Be8S pic.twitter.com/q482GyteoJ