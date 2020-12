Ikonická střílečka Perfect Dark se vrátí pod taktovkou Microsoftu

11. 12. 2020 4:21 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Microsoft v uplynulých letech nakoupil a založil spoustu studií. Doposud tajemné The Initiative teď na vyhlášení The Game Awards 2020 konečně oznámilo, na čem od svého založení v roce 2018 pracuje. Z kalifornské dílny bude pocházet pokračování střílečkové série populární na začátku století – Perfect Dark.

Stejnojmenná hra se bude odehrávat v prostředí, které tvůrci popisují jako ekologickou science fiction. Na povrchu vše vypadá dobře, ale na pozadí se děje cosi prohnilého. Žánrově půjde o špionážní thriller. Zároveň jde o první oživení značky po dlouhých 15 letech, kdy na Xboxu 360 vyšlo Perfect Dark Zero. Zatím není jasné, jestli půjde o pokračování, reboot či dokonce remake.

Microsoft v minulosti o The Initiative mluvil jako o AAAA studiu ve smyslu velikosti rozpočtu, který bude podle všeho ještě větší, než je u herních blockbusterů zvykem. Do týmu sídlícího v kalifornské Santa Monice se mu povedlo přetáhnout vývojáře z Naughty Dog či tvůrce God of War ze Sony Santa Monica.

Perfect Dark zatím nemá ani odhad data vydání, dočkáme se ho na Xboxu Series X|S a s velkou pravděpodobností také na PC někdy v budoucnu.