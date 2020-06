Nové twitterové účty prý nepoukazují na nové hry sérií Fable a Perfect Dark

Stejně jak rychle naděje vzplála, tak i pohasla, ale nevyhasla úplně. Přes víkend si někdo všiml nově založených twitterových účtů pro série Fable a Perfect Dark, což mohlo být nápovědou k brzkému oznámení nových her. To by se ale nesměl ozvat sám šéf marketingu Xboxu Aaron Greenberg, který veškeré spekulace dementoval.

„Já vím, že všichni toužíte po nových informacích, ale musím vaše očekávání zklamat. Tyto účty nebyly aktivní několik let a je běžným postupem udržovat sociální sítě našich značek,“ zní reakce Greenberga na twitterové účty.

Fanoušci se ale nedají. Tyto účty byly totiž vytvořené teprve v minulých měsících a nesou označení „Placeholder“, které jednoznačně poukazuje na budoucí oživení s novými informacemi. Ale je to složitější. Zatímco účet Fable je přímo navázaný na Microsoft, účet Perfect Dark vytvořil fanoušek v reakci na účet Fable, když zjistil, že tato hra svůj Twitter ještě nemá.

Je ale divné, že mu zprvu dal stejnou podobu jako v případě Fable, tedy zamčený účet označený jako placeholder. Navíc se prvním followerem stal Ken Lobb, producent původního Perfect Dark. A spekulace tak neberou ani přes naléhání Greenberga konce.

Se spekulacemi ohledně Perfect Dark bych byl opatrnější, ale o novém Fable se spekuluje tolik let, že se s ním vlastně už začalo počítat. Má se vyvíjet ve studiu Playground Games a to by v tom byl čert, kdyby nešlo o jednu z her, která bude mít za úkol prodat nadcházející Xbox Series X. Možná ne jako launchovka, ale snad později. Třeba se dočkáme oznámení na některém z dalších měsíčních streamů Xboxu.

After accepting kens follow I sent him a message saying that if you needed the @ I’d be happy to give it up, I am still waiting for a replay. I never thought it reach Greenberg, sorry to disappoint everyone I’m just a normal guy who got the @. (2/2)