Jedno z nejlepších RPG všech dob dostane po letech velké rozšíření

3. 9. 2025 10:30

Planescape: Torment: Enhanced Edition


Nejlepší RPG historie? Později narození vám pravděpodobně řeknou Baldur's Gate III, někdo sáhne po starých Falloutech, ale zkušení fajnšmekři okamžitě vykouzlí z rukávu fantastický Planescape: Torment. Bizarní příběh Bezejmenného, který v pokřiveném městě Sigil pátrá po vlastní minulosti. Pokaždé, když zemře, narodí se totiž znovu, ale zapomene všechny své vzpomínky.

Hra z roku 1999 dostala HD modernizaci v podobě Enhanced Edition od studia Beamdog, které se takto stará o hry z podobného období. V Polsku se ale skupina nadšenců rozhodla jít ještě dál a připravují pro hru neoficiální rozšíření Blizzard in Baator. Těšit se můžete na nové příběhy, lokace, postavy, příšery, předměty i hudbu.

Baldur's Gate III
Téma
11+ nejlepších izometrických RPG, která si můžete teď zahrát

Jak už název napovídá, vydáme se po stopách jednoho z Bezejmenných životů do osmé planiny existence – zmrzlé pustiny Canie. A co je nejlepší? První akt masivního rozšíření vyjde ještě letos! DLC je nicméně určené na postavy na vysoké úrovni. Dostanete se do něj po návratu z Carceri. Pro ty, kteří znají Planescape nazpaměť, bude možnost příběh přeskočit až do bodu, ve kterém se představí nový obsah.

Tvůrci toho z očividných důvodů nechtějí o nové lince prozrazovat příliš. Čeká nás ale nálož nepovinných questů, spousta rozhodnutí a jejich vyústění. V plánu jsou například dvě zbrusu nové postavy, které se k vám přidají do družiny. Stane se tak ale až ve druhém aktu. Jak dlouho bude vývoj celého projektu trvat, záleží na komunitě a celkovém počtu lidí, kteří se na něm budou podílet. Tvůrci by ale rádi obsah vydávali co nejrychleji a pravidelně. V ideálních podmínkách by se jim to mohlo podařit do roka. Mod bude kompatibilní s Planescape: Torment: Enhanced Edition.

fantasy RPG izometrické klasika příběhová
grimuar.pl
Planescape: Torment Planescape: Torment: Enhanced Edition
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
