Pod radarem: Pirátská doomovka, slovenští „Survivors“ a programovací plošinovka

Pod radarem je náš týdeník, kterým chceme vyzdvihnout nejnovější vydané hry, aby nepropluly bez povšimnutí. Řeč je zejména o menších nezávislých titulech, které jsou příliš divné, odvážné či prostě jen nenápadné a jinak okrajové, než aby se prodraly současným houštím k mainstreamovému publiku. Z mnoha takových her se mohou stát skryté klenoty, takzvané „spící hity“. Bude to platit i o některé z novinek níže?
DAVY x JONES – Podmořská řežba ve stylu Dooma v kulisách Pirátů z Karibiku od tvůrců Blacktail
zdroj: Parasight
Už máte zase chuť si rychle a zběsile zastřílet, ale stejně tak máte po krk všech těch pekelných démonů? Hráči a hráčky, dovolte mi vás seznámit s něčím opravdu parádním – DAVY x JONES. Jak už název napovídá, vydáváme se do fantasy vod, kde se to hemží více či méně živými piráty a ozbrojenými mořskými potvorami.
Jste Davy Jones, ale s tím Xkem v názvu hry se to má krapet jinak. Zemřeli jste, podle všeho na sťatou hlav. Hrajete totiž jen za Jonese, tedy bezhlavé tělo, zatímco vám dělá společnost Davy, tedy vaše ukecaná lebka. Ale nevypadá to, že by byla až tak otravná jako třeba vaše zbraň z High on Life…
Tahle hra má pořádný styl a nechá vás kosit hordy nepřátel s bambitkami i šavlemi na devíti ostrovech v pirátském podmořském podsvětí. Z nepřátel padají esence, které po spojení vyčarují truhlu spolu s jejím ochráncem, takže je jen na vás, zda protentokrát pokladu odoláte, nebo budete riskovat svou mrtvou kůži.
K tomu všemu vám dělá společnost ještě Abby – loďovelryba, pro kterou najímáte posádku a která vám může svými kanóny pomoct v boji. V předběžném přístupu ještě nejsou k dispozici všechny ostrovy a celý příběh Davyho Jonese, ale jinak se můžete těšit na spoustu zbraní, nepřátel, schopností i efektní filmečky poprav nepřátel.
Steam – 240 korun
V předběžném přístupu na víc než rok
NODE: The Last Favor of the Antarii – Sci-fi plošinovka v tajné sovětské základně s programováním robota
zdroj: Lapsus Games
Studio Lapsus Games se rozhodlo udělat velkou radost všem příznivcům záhad, studené války, sci-fi, Černobylu, plošinovek, rébusů a v neposlední řadě i „programování“, protože tohle všechno se opravdu vlezlo do novinky NODE: The Last Favor of the Antarii.
Jste robůtek vyslaný do robotického, ale nám i docela povědomého světa, aby zřejmě odvrátil hrozící katastrofu. Jenže dostat se do centra sovětské základny hlídané ozbrojenými roboty nebude pro zcela bezbranného robůtka zrovna jednoduché.
Naštěstí máte k dispozici plány vojenského komplexu a časovou osu, na níž si načasujete prvky, jako po kolik vteřin má jet robůtek dopředu, jak dlouho má couvat a kdy má vyskočit. Posléze si samozřejmě ověříte, jak se vaše plány proměnily v (ne)dokonalou realitu.
Přidejte si k tomu větvený příběh v místy až hororovém prostředí a není pochyb o tom, že o docela unikátní zážitek bude postaráno.
Steam, PlayStation 5, Xbox Series – 490 korun
Mortal Sin – Pořádně krvavé souboje. V dungeonu. Jen se zbraněmi nablízko...
zdroj: Nikola Todorovic
Mortal Sin je ta pravá řezničina, která si na nic moc nehraje. Jednoduše vás vhodí do procedurálně vygenerovaných kobek využívající stovky předpřipravených místností a nechá vás se zběsile ohánět nejrůznějšími zbraněmi nablízko, řetězit komba, používat kopance a tak podobně.
Končetiny nepřátel během chvilky vyplní místnost, stejně jako obsah jejich žil a střev. Celé je to navíc prezentované dosti jedinečnou grafikou, kterou si dokonce můžete nevídaným způsobem přizpůsobit – nastavíte si, v jakých barvách na vás má celá ta brutalita stříkat.
Jsou tu náhodně generované questy, skryté místnosti plné puzzlů a pořádných odměn, hororové prvky a možnost zahrát si rovnou za desítku různých bojových tříd. Hra právě opustila předběžný přístup a soudě dle 95 % kladných hodnocení z celkových 4 270 je jasné, že tohle by si žádný milovník ryzí akce neměl nechat ujít.
Steam – 600 korun
Neyyah – Point-and-click adventura, která vás uhrane světem a jeho historií
zdroj: MicroProse
Pod prapodivným názvem nové klikací adventury Neyyah se ukrývá jedno dávno zapomenuté souostroví, na kterém zanechaly svůj otisk rovnou dvě civilizace. Dnes tam už na nikoho nenarazíte, což ale neznamená, že by tam byla nuda.
Adventura vás nechá prozkoumávat ostrov po ostrovu hezky z prvního pohledu, obrazovku za obrazovkou, kde se jednak budete kochat nejrůznějšími výhledy na futuristické výtvory předchozích obyvatel, ale stejně tak budete roztáčet mozkové závity při řešení zdejších puzzlů.
Vypadá to na fajnovou záležitost na pár hodin, s níž můžete alespoň na chvíli zahnat hlad třeba po blížícím se remasteru původní Syberie…
Steam – 600 korun
Jotunnslayer: Hordes of Hel – Slovenská „Survivors“ hra z mrazivého severu v plné síle
zdroj: Grindstone
Do slovenské národní pokladnice videoher právě doputovala plná verze severské akce Jotunnslayer. Jedná se o další variaci na stále populární Vampire Survivors, která se ale podobně jako nedávný Achilles: Survivor může pochlubit jak parádní grafikou, tak i poutavým tematickým zasazením.
Slovenští vývojáři si zvolili severskou mytologii se vším, co k tomu patří, tedy bytosti, bohové, zbraně, kouzla i oněch devět světů. Budete se pořád dokola snažit přežít hordy nepřátel, splnit u toho nějaké ty úkoly a na závěr porazit i bosse.
Nicméně umíráním kupředu, tedy nechybí meta progres mezi zpackanými pokusy, kdy se trvale vylepšíte, abyste příště měli o chlup větší šanci. Na výběr je samozřejmě i z celé řady hrdinů s vlastními bojovými styly a schopnostmi. Tím to navíc nekončí, jelikož v plánu už je DLC s dalším hrdinou, bohem a světy.
Steam – 370 korun
PlayStation 5 – 470 korun
Xbox Series – 570 korun
The Knightling – Roztomilá akční adventura s otevřeným světem od tvůrců Pine
zdroj: Saber Interactive
Ale ne, náš ochránce, udatný rytíř Lví Kámen, se nevrátil ze své poslední cesty! Zbyl tu po něm jen jeho prapodivný štít a páže, které se chopí příležitosti i zmíněného štítu a vyrazí na vlastní dobrodružství!
The Knightling je akční adventura odehrávající se ve fantaskním světě Clesseia. Ten je plný příšer, které jako by zde čekaly na to, až je zneškodníte. A zbraně? Kdepak. Máte přece svůj nový, tajuplný, vylepšitelný štít!
Tím se naučíte vykrývat a odrážet nepřátelské útoky a využívat těch chvil k zasazování úderů štítem. Na štítu se dá i klouzat a plachtit, což vám ještě spolu s dvojitým skokem pomůže překonávat větší propasti při četných skákačkových pasážích. Prostě kouzelná akční adventura v malebném otevřeném světě.
Steam, PlayStation 5 – 730 korun
Xbox Series – 860 korun