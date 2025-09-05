Pokračování zlatého grálu metroidvanií shodilo digitální obchody. Silksong si na nezájem stěžovat nemůže

Roky čekání skončily a milovníci metroidvanií se dočkali návratu svého krále. Po dlouchých letech konečně vyšlo Hollow Knight: Silksong a okamžitě ukázalo, že protahovaný vývoj neměl na očekávání žádný vliv. Hned první den do pokračování naskočil ohromný počet lidí, za který by byla ráda nejedna AAA produkce.
Oficiální čísla zatím dostupná nejsou, proto je zapotřebí vycházet ze statistik webu SteamDB. Uvádí, že čistě na Steamu se do hry v jeden moment vrhlo až 535 213 nadšenců, čímž se násobně překonala jednička (ta má 72 916, na které dosáhla před dvěma dny). Zároveň je nutné dodat, že jde o čísla čistě ze Steamu, ale hra vyšla i na jiných platformách, a zároveň je hned od startu součástí předplatného Game Pass.
zdroj: Team Cherry
Zájem je zkrátka masivní, na což trochu doplatily samotné digitální obchody. Největší výpadky hlásil právě Steam a Nintendo eShop, kde se hráčům nedařilo hru aktivovat, zakoupit či stáhnout. Podobné problémy hlásili i hráči na PlayStationu a Microsoft Storu, přičemž zájem dokonce způsobil i to, že obchodu Humble Bundle dočasně došel příděl klíčů, takže se nedostalo na všechny zákazníky.
Dobrou zprávou je, že všechny, nebo alespoň drtivá porce problémů, se už povedla vyřešit a majitelé se mohou nerušeně věnovat zábavě, kterou se Teamu Cherry opět povedlo doručit. Ohlasy jsou zatím více než kladné, jelikož 89 % z více než 37 tisíc uživatelských recenzí na Steamu zvedá palec nahoru. Někteří novinku označují za ještě lepší hru než předchůdce, zatímco příkřejší ohlasy mluví o tom, že jde o méně dokonalou verzi.
K jaké částí publika se budete řadit, můžete vyzkoušet na PC, PlayStationu 5, PlayStationu 4, Xboxu One, Xboxu Series X/S a obou Switchích. Cena je stanovená na velice sympatických 19,5 euro. Vzhledem k tomu, že se studio rozhodlo neposílat klíčem předem, si na naší recenzi ještě musíte chvíli počkat.