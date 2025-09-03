Dojmy z Gamescomu: James Bond v 007: First Light zachraňuje diplomatické vztahy se Slovenskem

Mise: Zastavit zběhlého agenta MI6 a zabránit mezinárodnímu incidentu.
Lokace: Hotel Karpaty ve Vysokých Tatrách během finále šachového šampionátu.
Agenti: Zelenáči, kteří ještě nemají ani kódová jména.
Utajení: Přísně tajné.
Trojice agentů přijíždí naleštěným Jaguárem na parkoviště hotelu Karpaty. Na obzoru se tyčí zasněžené vrcholky Vysokých Tater, které spíše připomínají Himálaje než hornatinu u našich sousedů, filmovost se jim ale upřít nedá. Krátkou slámku si tentokrát vytáhl James Bond, který se nebude promenádovat mezi smetánkou evropských socialitů, místo toho bude jako spořádaný řidič hlídkovat u auta a dávat pozor, aby zběhlý agent náhodou nevzal roha přes parkoviště... teda to si alespoň myslí v Londýně.
zdroj: IO Interactive
Netrvá dlouho a mladý, horkokrevný agent spatří podezřelého pikolíka, který přes zábradlí hotelu hází kufry. I přes vyslovený zákaz vzdalovat se od auta se mladinký Bond rozhodne vzít věci do vlastních rukou. Do hotelu se bez pozvánky přes hlídače jen tak nedostane, musí využít důvtipu a moderních udělátek od Q, aby stráž odlákal a tady 007: First Light poprvé přiznává, že za hrou stojí studio, které stvořilo Hitmana.
Cest do hotelu vede několik a fanouškům holohlavého zabijáka budou důvěrně povědomé – pustíte vodu z hadice, abyste odlákali livrejovaného sluhu, sebrali zapalovač, kterým následně podpálíte kolečko plné listí a otevřete si cestu po okapu do otevřeného okna? Nebo přijdete na nějaký jiný, vlastní způsob, jak se do hlídané budovy dostanete sami?
Ač se příběh odehrává ještě předtím, než Bond získá slavné kódové označení se dvěma nulami a sedmičkou, je hra zasazená do moderního prostředí, takže nechybí rychlá auta, současné zbraně i šikovné hračky. Například high-tech hodinky, které slouží jednak jako kompas, ale také k vystřelování uspávacích šipek.
Cesta od nováčka k legendárnímu 007 by mohla být na celé hře to nejlákavější.
Otázkou bude, nakolik bude hratelnost podobná Hitmanům. Budeme se moci vmísit mezi návštěvníky v kostýmech? Agent bude ve spoustě případů spoléhat na britský šarm – prohodí pár slov s barmanem, jestli neviděl něco podezřelého, anebo si šibalsky zaflirtuje s pokojskou. Bond se stejně často jako moderními udělátky může ohánět i hbitým jazykem a uměním improvizace.
Hitman na britský způsob
Z Hitmana si First Light bere i opulentní prostředí. Hotel Karpaty je plný bohatého zdobení, luxusu a tajemných hráčů, kteří ve stínech tahají za nitky globálních organizací. Agent je ale mladý, nezkušený a zbrklý, takže pečlivě naplánovaná akce skončí nevyhnutelnou honičkou po slovenských cestách, která ve správné bondovce nesmí chybět.
Vysokorychlostní pronásledování nevypadá kdovíjak převratně. Vystačíte si s plynovým pedálem na podlaze a včasným uhýbáním překážkám. Tady si zkrátíte cestu skrz pole, jinde prokličkujete kolem rozkymáceného tiráku, z jehož korby padají pokácené stromy, a když se před vámi naskytnou prázdné kolejnice korby náklaďáku pro přepravu aut, víte, co máte dělat!
Celou misi završuje doslova explozivní pasáž na letišti, kdy Bond plně využívá povolení zabíjet, aby dohnal letadlo rolující po ranveji. Hratelnost se opět mění a po hitmanovské investigativní pasáži v hotelu a honičce v serpentinách se First Light stává střílečkou s krycím systémem. Parádně vypadá destrukce prostředí, kdy se pod explozemi bortí části infrastruktury a přesné zásahy benzinových nádrží dodávek přijíždějících posil ozařují letištní dráhu naoranžovělou září.
First Light opět v akci nepředvádí nic moc nového. Náboji se nešetří, stejně jako se nejde daleko pro ránu pěstí nebo chvat, kdy nebohou ochranku můžete všemožně vláčet a házet ze schodů. Teprve až když se Bond v adrenalinové cutscéně dostane na palubu letadla, kde se mu podaří nahackovat do řídících systému, předvádí hra zajímavý mechanismus – letadlo můžete naklánět, což přesouvá neukotvený náklad v zavazadlovém prostoru a dává příležitost pořádně skřípnout dotěrné zlosyny.
zdroj: IO Interactive
Závěrem nesmí chybět volný pád, kdy se Bond snaží dohnat nepřítele s padákem, aby neskončil někde jako černý puding rozšmelcovaný o slovenský asfalt.
Neznámá kapitola Bonda
Ukázka chystaného špionážního thrilleru působí správně filmově, hodně se mi líbilo zpracování Bonda jako nezkušeného floutka, který nejde pro charismatickou hlášku daleko. Už z těch několika málo minut, které IO Interactive ukázali, vystupuje jako skvěle propracovaná postava, která bude mít vlastní chyby, což ho dělá uvěřitelnějším.
Stran hratelnosti je jasné, že si Dánové berou to nejlepší z Hitmana. Je otázka, kolik novinek nebude v 007 jen to samé s příchutí britských tajných služeb. Pozorné plížení a detektivní práce by ale mohly rozčísnout právě lineárnější akční pasáže.
Jak už jsem psal výše, spíše než o nějakou revoluční hratelnost jde o explozivní filmové pozlátko. Snad nebudou všechny mise na jedno brdo. Představoval bych si, že se třeba svezeme v něčem jiném než v autě (čluny?) a že taky usedneme do nějakého ikonického vozu, který umí i něco jiného než jezdit. Schválně, kdo si vzpomene na honičky v 007: Nightfire?!
Jedno je však jasné: IO Interactive si berou hratelnost, na které pod značkou Hitman pracují už čtvrt století. Skrze ní se nám taky naskytne pohled na Bonda, kterého tak úplně neznáme – sebevědomí mu sice nechybí, zato ještě nemá zkušenosti a protřelost ostříleného agenta. A právě tahle cesta od nováčka k legendárnímu 007 by mohla být na celé hře to nejlákavější.
007: First Light vychází 27. března 2026 na PC, PS5, Xbox Series X/S a Switch 2.