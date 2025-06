007: First Light představí vůbec nejmladšího Bonda a vezme vás na úplný začátek

5. 6. 2025 10:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Vždyť to dává naprostý smysl! Co jiného je Hitman, než temnější James Bond? Holohlavý zabiják sdílí s agentem 007 schopnost splynout s davem, využívat převleky, nejmodernější udělátka, ale taky licenci zabíjet (jen Hitman ji nemá od Jejího Veličenstva) a dokonce mají i společné číslo kódového označení. Není proto divu, že nově představený 007: First Light od IO Interactive vypadá tak dobře (trailer výše)!

Jak zapadá First Light do univerza 007? Tak za prvé jde o Bonda z knih. Poznat to jde například podle vertikální jizvy na pravé tváři, kterou má knižní agent od Fleminga. Rys, který se do filmů nedostal. Malý detail, ale potěší, protože ukazuje, jak hluboko IOI zašli v rešerši. Zároveň půjde o dosud neprozkoumanou kapitolu v životě Bonda. Ve First Light bude totiž nejmladší, jakého jsme jej zatím mohli vidět. V pouhých 26 letech není ještě ostříleným agentem ve smokingu, posrkávaje martini. Mladý Bond má horkou hlavu a pořád se učí, kdy zmizet ve stínech a kdy rozpoutat ohňostroj.

Hlavně Bond ještě není ani agent 007, číslovku nejnebezpečnějšího agenta výzvědné služby MI6 teprve musí získat. Na původním příběhu s IOI spolupracují i studia Amazon MGM, která bondovky točí.

zdroj: IO Interactive zdroj: IO Interactive

Podobně jako v případě Hitmana zavítáme do spousty exotických lokací, na rozdíl od holohlavého zabíjáka se 007 neštítí občas pořádně dupnout na pedál akce. Nebudou chybět honičky, smrtící hračky, ale i pořádné přestřelky, exploze a opulentní filmové sekvence. Vše běží na proprietárním enginu Glacier.

Mladý agent se taky potká s řadou ikonických postav jako M, Q a Monneypenny, scenaristé ale představí i nové postavy – třeba Bondova mentora Greenwaye, který jej bude učit postupy a zákonitosti MI6.

007: First Light vychází příští rok na PC, Xbox Series X/S, Switch 2 a PS5 s podporou pro PS5 Pro, která využije PSSR a umožní hru hrát v režimu kvality při 60 FPS. Tvůrci slibují více informací o příběhu a gameplayi ještě letos a my se už nemůžeme dočkat.