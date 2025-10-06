Nejčtenější články týdne – Ochutnání Heroesů

Od kontroverzního vyjádření tvůrce Zaklínače Andrzeje Sapkowského, který se opět kriticky vyjádřil k adaptacím jeho děl, přes ponor do světa právních nástrah, které číhají na vývojáře her, až po podzimní vlnu herních novinek – to byly články, které u vás vyvolaly minulý týden největší zájem.
Nejčtenější články týdne
Jaké hry vyjdou v říjnu?
Tance, sci-fi, samurajové i válka
Sapkowski: „Žádné zaklínačské Nebelvíry ani Zmijozely v mých knihách nejsou“
Autor se ohradil proti adaptacím
Game Pass razantně zdražuje. Stránka se zrušením předplatného nápor nespokojených zákazníků neustála
Dáte skoro sedm stovek měsíčně?
Co mi o hře prozradily desítky hodin v demu Heroes of Might and Magic: Olden Era?
Opatrné nadšení
Konec jedné éry. Sony se chystá vypnout některé funkce PlayStationu 4
Přichází postupné odstřihnutí?
Redakce doporučuje
Od červeného kříže k lootboxům: fascinující svět videoherního práva
Videohry a zákony
Crusader Kings III po pěti letech: které DLC se vyplatí koupit a které radši ignorovat?
Když nevíte kam dřív
Fallout 76 se s Burning Springs vydá do postnukleárního Ohia za Ghúlem
Největší update od roku 2020
Zářijové recenze na Games.cz
Skvělé herní návraty
Deep Rock Galactic: Survivor – recenze survivoru s trpaslíky
Za kámen a šutrák, a ještě v češtině!
Videa
zdroj:Vlastní