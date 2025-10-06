Nejčtenější články týdne – Ochutnání Heroesů
zdroj: Unfrozen

Nejčtenější články týdne – Ochutnání Heroesů

6. 10. 2025 9:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz |

Od kontroverzního vyjádření tvůrce Zaklínače Andrzeje Sapkowského, který se opět kriticky vyjádřil k adaptacím jeho děl, přes ponor do světa právních nástrah, které číhají na vývojáře her, až po podzimní vlnu herních novinek – to byly články, které u vás vyvolaly minulý týden největší zájem.

Nejčtenější články týdne

The Outer Worlds 2
Jaké hry vyjdou v říjnu?
Tance, sci-fi, samurajové i válka
Witcher-3-Geralt
Sapkowski: „Žádné zaklínačské Nebelvíry ani Zmijozely v mých knihách nejsou“
Autor se ohradil proti adaptacím
Game Pass
Game Pass razantně zdražuje. Stránka se zrušením předplatného nápor nespokojených zákazníků neustála
Dáte skoro sedm stovek měsíčně?
Heroes of Might and Magic: Olden Era
Co mi o hře prozradily desítky hodin v demu Heroes of Might and Magic: Olden Era?
Opatrné nadšení
sony_ps41tb_sony_playstation_4_pro_1280641
Konec jedné éry. Sony se chystá vypnout některé funkce PlayStationu 4
Přichází postupné odstřihnutí?

Redakce doporučuje

Phoenix Wright Objection
Od červeného kříže k lootboxům: fascinující svět videoherního práva
Videohry a zákony
crusader kings
Crusader Kings III po pěti letech: které DLC se vyplatí koupit a které radši ignorovat?
Když nevíte kam dřív
Fallout 76 - Burning Springs
Fallout 76 se s Burning Springs vydá do postnukleárního Ohia za Ghúlem
Největší update od roku 2020
Silent Hill f
Zářijové recenze na Games.cz
Skvělé herní návraty
Deep Rock Galactic: Survivor
Deep Rock Galactic: Survivor – recenze survivoru s trpaslíky
Za kámen a šutrák, a ještě v češtině!

Videa

zdroj: Vlastní

zdroj:Vlastní

Smarty.cz
Tagy:
souhrn nejčtenější články týdne
Zdroje:
Vlastní
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Frictional Games – Nový projekt
Frictional Games – Nový projekt
Pokémon Legends: Z-A – Důkladné představení
Pokémon Legends: Z-A – Důkladné představení
Fight Club #744 – Dawn of War a Warhammer ve hrách
Fight Club #744 – Dawn of War a Warhammer ve hrách
Fallout: London - Rabbit & Pork DLC Trailer
Fallout: London - Rabbit & Pork DLC Trailer
Warhammer 40,000: Dawn of War IV – In-Engine ukázka
Warhammer 40,000: Dawn of War IV – In-Engine ukázka
Join Us – Představení
Join Us – Představení
Huntsman – Ukázka
Huntsman – Ukázka
Call of Duty: Black Ops 7 – Zombies
Call of Duty: Black Ops 7 – Zombies
007: First Light – Gemma Chan
007: First Light – Gemma Chan
Age of Mythology: Retold – Heavenly Spear – Datum vydání
Age of Mythology: Retold – Heavenly Spear – Datum vydání
Hades II || GamesPlay
Hades II || GamesPlay
Forza Horizon 6 - Teaser Trailer | Tokyo Game Show 2025
Forza Horizon 6 - Teaser Trailer | Tokyo Game Show 2025
Deus Ex Remastered - Oznámení
Deus Ex Remastered - Oznámení
Saros - Gameplay Trailer
Saros - Gameplay Trailer
Marvel’s Wolverine - Gameplay Trailer
Marvel’s Wolverine - Gameplay Trailer
Fight Club #743 – Hororová renesance
Fight Club #743 – Hororová renesance
Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties - Oznámení
Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties - Oznámení
Age of Empires II: DE - Chronicles: Alexander the Great - Trailer
Age of Empires II: DE - Chronicles: Alexander the Great - Trailer
Silent Hill f || GamesPlay
Silent Hill f || GamesPlay
OD - KNOCK Teaser Trailer
OD - KNOCK Teaser Trailer

Nejnovější články