Sapkowski: „Žádné zaklínačské Nebelvíry ani Zmijozely v mých knihách nejsou“
zdroj: CD Projekt RED

2. 10. 2025 10:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Andrzej Sapkowski, tvůrce knižní ságy Zaklínač, se v otázkách na Redditu vyhranil proti worldbuildingu her, které přidávají do jeho světa nové fazety a zákonitosti. Konkrétně zmínil fakt, že existence zaklínačských škol byla spíše chybou, které se tvůrci adaptací chytli s překvapivou urputností.

„Otázka takzvaných zaklínačských škol vyžaduje – omlouvám se – delší vysvětlení,“ začal Sapkowski. „Do Posledního přání se záhadně dostala jediná věta o nějaké škole vlka. Později jsem ji ale považoval za nedůstojnou dalšího rozpracování a vyprávěčsky nesprávnou, dokonce škodlivou pro samotný příběh. Proto jsem později nikdy žádné zaklínačské Nebelvíry ani Zmijozely nezahrnul ani na ně neodkazoval. Nikdy.“

Dodává, že jen tato jediná věta stačila. „Tvůrci adaptací, obzvlášť lidé z videoherní branže, se té myšlenky chytili s pozoruhodnou houževnatostí a tyhle zaklínačské školy nádherně rozmnožili. Úplně zbytečně.“ Řešením slavného polského autora fantastiky by bylo větu z noých vydání Posledního přání úplně odstranit, případně by naopak téma v dalších knihách rozpracoval. „Možná bych mohl trochu objasnit otázku zaklínačských medailonů, jejich významu a jejich spojení s konkrétními osobami? Možností je mnoho,“ vysvětluje.

Sapkowski nicméně považuje adaptace svých děl za inherentně horší než jejich zdroj. A platí to nejen pro hry, ale i pro seriál od Netflixu: „Řeknu to takhle: existuje originál a pak existují adaptace. Bez ohledu na jejich kvalitu mezi literárním originálem a jeho adaptací neexistují žádné závislosti ani styčné body. Originál stojí sám o sobě a každá adaptace stojí sama o sobě; slova nelze převést do obrazů, aniž by se něco neztratilo, a proto tu nemůže být žádné propojení. Navíc, adaptace jsou většinou jen vizualizace, tedy převod napsaných slov do obrazů, a není třeba dokazovat nadřazenost psaného slova nad obrazem – to je zřejmé. Psané slovo vždy a zcela jednoznačně vítězí nad obrazem a žádný obrázek – animovaný či jiný – se nemůže vyrovnat síle psaného slova,“ stojí si za svým tvůrce Zaklínače.

zdroj: CD Projekt RED

Polský spisovatel proslul dříve opovržením ke hrám, přestože mu propůjčení licence CD Projektu vyneslo nemalé jmění. Právě teď v českém překladu vychází jeho nová kniha Rozcestí krkavců, která se vrací ke Geraltovým zaklínačským začátkům. CD Projekt pracuje kromě čtvrté hře ze světa Zaklínače i na remaku prvního dílu.

Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Nejnovější články