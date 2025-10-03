Konec jedné éry. Sony se chystá vypnout některé funkce PlayStationu 4
I když PlayStation 5 vyšel už před pěti lety, jeho starší bratříček PlayStation 4 je nadále čile podporovanou platformou, na kterou vychází hry. Activision zde třeba nadále nabízí nové díly Call of Duty a EA svou fotbalovou simulaci. Přesto se zdá, že se blíží konec oficiální podpory.

Známý leaker a informátor Tom Henderson pro web Insider Gaming získal informace o tom, že Sony Interactive Entertainment začalo obesílat své partnery s informací o tom, že se na jaře 2026 chystá vypnout několik služeb a funkcí na PlayStationu 4.

Seznam nadále nepodporovaných funkcí tvoří Webové rozhraní API pro aktivitu, malé úložiště pro hry (TSS), úložiště titulů pro uživatele (TUS), funkce uživatelé a profily, filtry slov a webové rozhraní API pro sdílená média.

Názvy jsou obtěžkané technickým žargonem, ale obecně by mělo platit, že přestane fungovat ukládání obrázků, uživatelské profily, sdílení mediálního obsahu nebo centrum zpráv a aktivit. Hraní by proto mělo zůstat neomezené, jenom se budete muset obejít bez těchto výdobytků. Tituly, které by možnosti chtěly využívat, musí žádost o certifikaci (schválení vydání hry na konzoli) podat před vytyčeným termínem.

Novinky
Bude PlayStation 6 handheld? Spekulace naznačují dokovací konzoli kompatibilní s PS4 a PS5

I přesto, že je na starším stroji ještě relativně živo, chce zjevně Sony uvolnit zdroje a zaměřit se čistě na PlayStation 5 a chystaného nástupce, který by se při zachování sedmiletého odstupu mohl objevit do dvou let. Faktem nicméně zůstává, že výroba novějších modelů PlayStationu 4 ve vybraných zemích nadále probíhá, přestože je už značně umírněná.

Pokud by skutečně přišel konec podpory, nemá se konzole za co stydět. Dle oficiálních čísel prodala 113,5 milionů. A jelikož jde o čísla pět let stará, jistě od té doby povážlivě ještě poskočila.

