Jaké hry vyjdou v říjnu?

Říjen přináší nejen barevnou proměnu přírody, kdy se listí zbarvuje do zlatavých barev, ale také další vlnu nových herních zážitků. A tak, jako bude pestrobarevné listí, budou rozmanité i hry. Tentokrát se můžeme těšit na tituly plné temných tajemství, strategického plánování, adrenalinové akce i tanečních kroků. Hned na začátku měsíce se vydáme objevovat tajemné Japonsko v Ghost of Yótei, a jak se dny budou zkracovat, ponoříme se do atmosféricky nabitého světa Little Nightmares III i realistických bojů Battlefield 6. Příznivci strategických válek se zase mohou těšit na nová tažení v Age of Empires II. Měsíc pak uzavře sci-fi The Outer Worlds 2 od Obsidianu.
2. 10. Ghost of Yótei (PlayStation 5)
Pokračování slavné samurajsko-nindžovské akce nás opět zavede do čarokrásného Japonska vykonat pomstu v kůži renegátky Acu. Honza Slavík už měl s Ghost of Yótei čest, v recenzi nezastírá rozčarování z repetitivnosti, šablonovitosti a nudného příběhu. Na druhé straně hra pořád vypadá fantasticky a akce je svižná a brutální.
2.10. Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (Switch, Switch 2)
Super Mario Galaxy a jeho pokračování Super Mario Galaxy 2 jsou vesmírné 3D plošinovky, ve kterých Mario cestuje po různých galaxii, sbírá hvězdičky a bojuje s Bowserem, aby zachránil Princeznu Peach — Galaxy 2 přidává dynamické prostředí, nové power-upy a Yoshiho jako společníka. V říjnu vyjde remasterovaná edice těchto dvou her pro Nintendo Switch, včetně vylepšeného vizuálu, zlepšeného uživatelského rozhraní a bonusového obsahu, a navíc bude zdarma upgradovatelná pro Switch 2 — na nové konzoli bude dostupný 4K režim a další vylepšení.
10. 10. Little Nightmares III (PS 4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2)
V Little Nightmares III se vydáte na temnou, atmosférickou cestu s dvěma novými protagonisty, dětmi Low a Alone, kteří se společně – buď s AI, nebo v online kooperaci – snaží uniknout z noční můry známé jako „The Nowhere“ a ze zákeřných míst zvaných Spiral. Hra klade důraz na hádanky, skrývání, plánování a spolupráci, kdy každý z hrdinů má vlastní schopnosti – Low může střílet šípy a ovlivňovat objekty na dálku, zatímco Alone dokáže ničit překážky a ovládat mechanismy – a to vše v ponuré, znepokojivé estetice s děsivými protivníky.
10. 10. Battlefield 6 (PC, PlayStation 5, Xbox Series)
Battlefield 6 je očekávané pokračování populární série stříleček z pohledu první osoby, zaměřené na intenzivní multiplayerové souboje velkého měřítka. Hráči budou mít možnost ponořit se do realistických bitev a uplatnit strategické schopnosti na bojištích různorodých lokalit. Série se tradičně vyznačuje důrazem na týmovou spolupráci a širokou škálu vojenských vozidel a zbraní. V návaznosti na předchozí díly se očekává integrace moderní techniky a dynamických herních prvků, které obohatí hratelnost. Světová bojiště prováže příběhová kampaň za speciální jednotku Dagger 13.
14. 10. Just Dance 2026 Edition (PC, Switch, Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series)
Just Dance 2026 Edition je výroční pokračování populární taneční herní série, která zprostředkovává tanec skrz videohry. Hráči a hráčky mají možnost tančit podle choreografií ke známým písním, přičemž se mohou těšit na nové soundtracky a taneční rutiny. Hra klade důraz na interaktivní a společenský herní zážitek, který umožňuje jednotlivcům i skupinám se bavit a zároveň se hýbat. Tanečníci mohou získávat body za přesnost a kreativitu svých pohybů, což podporuje soutěživého ducha a možnost zlepšování svých dovedností.
14. 10. Age of Empires II: Definitive Edition – Chronicles: Alexander the Great (PC, PlayStation 5, Xbox Series)
Age of Empires II: Definitive Edition – Chronicles: Alexander the Great je nadcházející rozšíření pro slavnou strategii, které obohacuje původní hru o nové historické kampaně zaměřené na Alexandra Velikého. Hráči se vžijí do role tohoto legendárního vojevůdce a budou moci prozkoumat jeho vojenské tažení a rozhodující bitvy v 18 nových scénářích. Nabídku národů rozšíří DLC o tři nové národy – Makedonce, Thráky a Pórosy.
16. 10. Pokémon Legends: Z-A (Switch, Switch 2)
Pokémon Legends: Z-A je spinoff slavných kapesních příšerek, který se zaměřuje na průzkum a otevřený svět. Chytání a trénování Pokémonů zůstávají klíčovými komponenty, stejnou měrou bude ale důležitý průzkum a parkour po členitém Lumiose City. Souboje probíhají v reálném čase. Verze pro Switch 2 vyjde s vylepšenou grafikou a výkonem.
17. 10. Keeper (PC, Xbox Series)
Bizarní plošinovka o chodícím majáku se silnou surrealistickou stylizací. Keeper od studia Double Fine pod slavným Timem Schaferem je hlavně o vizuálním narativu, roztomilých animacích a kreativních herních mechanismech. Podobnost s obrazy Salavatora Dalího není čistě náhodná.
21. 10. Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 (PC, PlayStation 5, Xbox Series)
Kdysi legendární RPG, teď hra, kterou vyhlížíme s obavami. Pokračování upírského kultu si prošlo vývojovým peklem a ani hratelná ukázka nás koncem léta nepřesvědčila o tom, že Bloodlines 2 budou trefou do červeného. Hra slibuje důraz na příběh a hráčovy volby, které ovlivní nejen jejich vztahy s ostatními postavami, ale také směřování hlavní dějové linie mezi upírskými klany v Seattlu. Jestli se nakonec vše povede, se dozvíme koncem října.
21. 10. Painkiller (PC, PlayStation 5, Xbox Series)
Zmrtvýchvstání biblického boomer shooteru byste v nových barvách asi nepoznali. Nový Painkiller vás vrhne do Očistce sólo nebo v kooperaci s až dalšími třemi hráči, nabídne procedurální roguelite mód, spoustu zbraní a neméně démonů.
21. 10. Jurassic World Evolution 3 (PC)
Jurassic World Evolution 3 je nadcházející hra, která navazuje na sérii řízení dinosauřího parku. Hráči budou mít možnost převzít kontrolu nad vlastním tematickým parkem a rozvíjet ho s využitím různých druhů dinosaurů a moderních technologií. Hra se zaměřuje na strategické plánování, kde klíčové je management zdrojů, ochrana návštěvníků a efektivní řízení bezpečnosti v parku, aby se předešlo nebezpečným incidentům – rozuměj, že vám dinosauři utečou a začnou požírat zákazníky. Hráčům bude umožněno interagovat s realisticky zpracovanými dinosaury a přizpůsobovat si svůj park podle potřeb a preferencí.
21. 10. Ninja Gaiden 4 (PC, PlayStation 5, Xbox Series)
Ninja Gaiden 4 přináší zpět oblíbenou sérii s novými výzvami a prostředím. Hráči se opět ocitnou v roli nindži, jehož úkoly a mise zahrnují intenzivní souboje a strategii postavenou na rychlosti a přesnosti. Bojový systém vyžaduje, aby hráči mistrně ovládali různé zbraně a šinobi techniky, aby překonali rozmanitou škálu nepřátel. Hra půjde na ruku i nováčkům širokou škálou nastavitelné obtížnosti a asistentů.
22. 10. Dispatch (PlayStation 4, PC, Xbox One, PS4 Pro, Xbox One X, PlayStation 5, Xbox Series)
První hra bývalých Telltale pod hlavičkou studia AdHoc. Komiksový příběh vás nechá vést skupinku superhrdinů, které vysíláte do akce. Důležitou součástí budou dialogy a rozhodnutí, která ovlivní příběh – každá volba může mít dalekosáhlé důsledky. V hlavní roli se objeví Aaron Paul (Jesse z Breaking Bad) coby Robert Robertson, hrdina-úředník, který bude z kanclu posílat skupinky superhrdinů řešit různější problémy. Dispatch bude vycházet epizodicky, ale ve výrazně kratším okně, než tomu bylo u Telltale. Všech osm plánovaných dílů dorazí v rámci jednoho měsíce od vydání 22. října.
23. 10. Bajka (PC)
Experimentální hra od Vladimíra Kudelky vás zavede do magického světa plného fantastických postav, mytologických tvorů a interaktivního příběhu. Neotřelá estetika, bizarní příběh v tom nejlepším slova smyslu a nejednoznačný metafyzický příběh opět láká na unikátní zážitek jednoho z předních českých sólo vývojářů.
23. 10. Plants vs Zombies: Replanted (PlayStation 4, PC, Xbox One, PS4 Pro, Switch, Xbox One X, PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2)
Plants vs Zombies: Replanted je remasterem kultovní strategie, kde hráči čelí útokům nemrtvých nepřátel pomocí pestré škály obranných rostlin. Hra se zaměřuje na strategické plánování a rychlé reakce, když hráči rozmísťují své zelené bojovníky tak, aby úspěšně čelili různým vlnám zombie v rozmanitých prostředích.
24. 10. Once Upon a Katamari (PC, Switch, PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2)
Once Upon a Katamari je připravovaná hra, která hráče vtáhne do světa zábavného skládání a sbírání předmětů s unikátní tematickou příchutí. Hráči s pomocí kouzelné koule Katamari budou sbírat objekty z pestrých a kreativních prostředí a postupně na kouli nabalovat více čím dál větších objektů. Důraz je kladen na kreativitu a objevování rozmanitých možností skládání, které určují dynamiku hry. Hravost a vtip umožní posouvat hranice a vytvářet jedinečné struktury.
28. 10. Halls of Torment – The Boglands (PC, PlayStation 5, Xbox Series)
Halls of Torment – The Boglands je připravované rozšíření pro survivors klon s estetikou Diabla, které slibuje rozšířit stávající herní zážitek o nová prostředí a výzvy. Hráči budou mít možnost vstoupit do tajuplných a strašidelných bažin, kde je čekají nebezpečné situace a nepřátelé, stejně tak i nová povolání a artefakty.
29. 10. The Outer Worlds 2 (PC, PlayStation 5, Xbox Series)
The Outer Worlds 2 je očekávané pokračování uznávané sci-fi RPG série, která hráče zavede do nového sektoru vesmíru s možností prozkoumávání neznámých světů. Hra nadále klade důraz na interakci s rozmanitými postavami, jejichž osudy ovlivňují hráčovy volby, a tak utvářejí unikátní příběhovou linii. Opět bude plnými hrstmi rozdávat humor, satiru, ale i neokoukané RPG mechanismy, perky a možnost hned několika řešení různých situací.
30. 10. Arc Raiders (PC, PlayStation 5, Xbox Series)
Arc Raiders je nadcházející kooperativní extrační střílečka zaměřená na přežití hráčů proti zákeřné hrozbě z vesmíru. Hráči se stávají součástí party známé jako Raiders, která se snaží zvrátit útok mechanických nepřátel spadlých z oblohy. Hra se odehrává v otevřeném světě s důrazem na týmovou spolupráci, taktické plánování a využívání prostředí k překonání různorodých výzev, včetně nepřátel, kteří přizpůsobují svoji taktiku vašemu stylu hraní.
Další hry, které vyjdou v říjnu:
7. 10. King of Meat (PC, PlayStation 5, Xbox Series)
9. 10. Bye Sweet Carole (PC, Switch, PlayStation 5, Xbox Series)
10. 10. Dreams of Another (PC, PlayStation 5)
10. 10. Little Nightmares Enhanced Edition (PC, PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2)
17. 10. KAKU: Ancient Seal (PlayStation 5, Xbox Series)
23. 10. Persona 3 Reload (Switch 2)
23. 10. Double Dragon Revive (PlayStation 4, PC, Xbox One, PS4 Pro, Xbox One X, PlayStation 5, Xbox Series)
23. 10. The Crazy Hyper-Dungeon Chronicles (PC)
28. 10. Simon the Sorcerer: Origins (PlayStation 4, PC, MAC, Xbox One, PS4 Pro, Switch, Xbox One X, PlayStation 5, Xbox Series)
28. 10. Halls of Torment (PlayStation 5, Xbox Series)
30. 10. Dragon Quest I & II HD-2D Remake (PC, Switch, PlayStation 5, Xbox Series)
30. 10. Mortal Kombat: Legacy Kollection (PlayStation 4, PC, Xbox One, PS4 Pro, Switch, Xbox One X, PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2)
31. 10. Mina the Hollower (PlayStation 4, PC, Xbox One, PS4 Pro, Switch, Xbox One X, PlayStation 5, Xbox Series)