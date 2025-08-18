Nejčtenější články týdne – epigon Gothicu
zdroj: tinyBuild

Nejčtenější články týdne – epigon Gothicu

18. 8. 2025 9:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz |

Jedním z nejčtenějších článků minulého týdne byly dojmy z hraní Of Ash and Steel, která přinesla nostalgii po starých dobrých časech Gothicu, ale zároveň nabídla nové herní mechaniky a svěží přístup k RPG žánru. Další článek, který vzbudil velký zájem, se týkal nechtěného odhalení nové herní třídy v Diablu IV, což opět rozvířilo spekulace a očekávání fanoušků této ikonické série. Zvláštní pozornost si zasloužil článek o Hideo Kodžimovi, který přinesl vhled na jeho inspirace a vliv na herní průmysl.

Nejčtenější články týdne

Of Ash and Steel
Of Ash and Steel – první dojmy z duchovního nástupce Gothicu
Máme tu nové Piranha Bytes?
Civilization VII
Civilization VII se vzpamatovává z pomalého startu. Take-Two věří, že usedne mezi legendy
Civilizační obměna
Gamescom 2024
Na co se nejvíc těšíme na Gamescomu 2025?
Týden plný her
Hideo Kodžima foto profil
Hideo Kodžima: Legendární vývojář, který 40 let nešlápnul vedle
Když se stírá hranice mezi hrou a filmem
Diablo III
Přichází světlo do Diabla IV? Jeden ze zaměstnanců omylem odhalil příští herní třídu
Štítem vstříc

Redakce doporučuje

Rod Fergusson
V Blizzardu končí další zásadní kapitola. Odchází šéf Diabla Rod Fergusson
Chystají se velké změny?
The House of the Dead 2: Remake
The House of the Dead 2: Remake – recenze předělávky, která nemusela nikdy vyjít
Když je moderní verze ve všem horší
Battlefield 6
Battlefield 6 má po první betě našlápnuto být jedním z nejlepších dílů série
Válka, za kterou by se Michael Bay nestyděl
NHL 26
NHL 26 opět slibuje revoluci v realističnosti. Poprvé využije oficiální data NHL EDGE
Hokej jako na skutečném ledě
The Scouring
Pod radarem: RTS od tvůrce Spintires, 4X strategie o pádu Římské říše a puzzle se zasedacím pořádkem
A zase ten Lovecraft…

Videa

zdroj: Vlastní

Smarty.cz
Tagy:
souhrn
Zdroje:
Vlastní
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Gamescom ONL: Hype Promo
Gamescom ONL: Hype Promo
Dying Light: The Beast – Bober
Dying Light: The Beast – Bober
Football Manager 26 - Teaser
Football Manager 26 - Teaser
Woochi the Wayfarer - Teaser
Woochi the Wayfarer - Teaser
Fight Club #737 – o úpadku slavných studií
Fight Club #737 – o úpadku slavných studií
Stronghold Crusader: Definitive Edition – První velká aktualizace
Stronghold Crusader: Definitive Edition – První velká aktualizace
DOOM: The Dark Ages – Druhá aktualizace
DOOM: The Dark Ages – Druhá aktualizace
Heretic + Hexen – Ukázka k vydání
Heretic + Hexen – Ukázka k vydání
World of Tanks – 15 let přátelství: Cesta vzpomínkami
World of Tanks – 15 let přátelství: Cesta vzpomínkami
Mafia: The Old Country || GamesPlay
Mafia: The Old Country || GamesPlay
Ashes of the Singularity II - Oznámení
Ashes of the Singularity II - Oznámení
Fight Club #736 – o Kromlechu s Pavlem Makalem
Fight Club #736 – o Kromlechu s Pavlem Makalem
Formula Legends - Oznámení
Formula Legends - Oznámení
World of Warships - 80. výročí konce 2. světové války
World of Warships - 80. výročí konce 2. světové války
Darksiders 4 - Teaser Trailer
Darksiders 4 - Teaser Trailer
Gothic Remake - Xardas Trailer
Gothic Remake - Xardas Trailer
The Guild: Europa 1410 - Oznámení
The Guild: Europa 1410 - Oznámení
Titan Quest II - Early Access Launch Trailer
Titan Quest II - Early Access Launch Trailer
Sacred 2: Fallen Angel Remaster - Oznámení
Sacred 2: Fallen Angel Remaster - Oznámení
Octopath Traveler 0 - Oznámení
Octopath Traveler 0 - Oznámení

Nejnovější články