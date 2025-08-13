Battlefield 6 má po první betě našlápnuto být jedním z nejlepších dílů série

Nebudeme si nic nalhávat. Poslední Battlefield se moc nepovedl a EA má co dělat, aby si u fanoušků napravila reputaci. Teď jsou za námi dva dny uzavřené a dva dny otevřené bety, která novinku s číslovkou šest představila široké veřejnosti. Pokud jste konec týdne a víkend nestrávili pod kamenem, asi už víte, že se test vydařil. Vlastně jsem se u Battlefieldu tolik nebavil od dob Bad Company, nový díl má dost dobrou šanci stát se možná tím úplně nejlepším, co celá série přinesla.
Čtveřice známých tváří
V první řadě si určitě všimnete, že se vrátila stará dobrá čtveřice tříd. Každá z nich má svou vlastní identitu, kterou dobře poznáte na bojišti. Útočník v betě vládl bojišti hlavně díky brokovnicím a bonusu k poškození na krátkou vzdálenost. Inženýr zase nepřekonatelně opravoval i ničil vozidla. U průzkumníka a podpory jsem měl větší problém zužitkovat jejich přednosti.
První zmíněný sice efektivně označuje nepřátele, ale na druhou stranu mnohé mapy nejsou pro odstřelovací pušky úplně ideální. U druhého je oživování sice velice efektivní, ale často vaši spoluhráči mačkají tlačítko respawnu ještě dřív, než dopadnou na zem, kdy se mi často stávalo, že sprint za jejich oživením skončil dřív, než vůbec začal.
Každá třída má k dispozici dva nástroje, jeden granát a dvě zbraně. Granáty a zbraně ale teď už nejsou omezené samotnou třídou. Pokud tedy budete chtít průzkumníka místo odstřelovačky vybavit lehkým kulometem, nic vám v tom nebrání. Uzpůsobení herního stylu by ostatně měly dopomoci i specializace, které vám v průběhu bitvy postupně odemykají pasivní vylepšení, a nakonec i speciální dovednost. Průzkumník má třeba drona, s nímž označuje nepřátele v okolí, podpora se umí na omezenou dobu stát přenosným batohem na doplňování munice a tak dále.
zdroj: EA
Nicméně v betě byl pro každou třídu takový balíček dostupný jen jeden, a tedy zase tolik experimentovat nešlo. Přesto specializace působí jako zajímavý nápad, jak si hraní přizpůsobit na míru. Stejně tak už v trailerech byla k vidění spousta další výbavy, která se do bety nedostala. Třeba takové přenosné žebříky, ruční drony a další vychytávky bude doopravdy zábava vyzkoušet.
Zbraně (nejen) hromadné destrukce
Inovacím podlehl také systém úpravy zbraní a funguje na výbornou. Jak zbraň používáte, dostáváte zkušenosti, kdy jednotlivé úrovně postupně odemykají příslušenství. Každé z nich stojí jiný počet bodů, abyste si ho mohli přimontovat na samotnou zbraň. U každé pak máte k dispozici sto bodů, ale už je na vás, zda třeba ušetříte na hlavni výměnou za větší zásobník a pažbu, nebo body utratíte raději za optiku i zaměřovač na kratší vzdálenost.
Zbraně se ale taky budete muset naučit používat. Ono udržet i útočnou pušku tak, aby dokázala zasáhnout cíl, chce trochu praxe, protože pořádně kope. Popravdě jsem první hru měl vůbec problém trefit vrata od stodoly.
Mnohem delší dobu mi ale trvalo si zvyknout na velice krátký Time-to-kill. Doopravdy stačí krátká dávka - a je po vás. Stačí nepozorné přeběhnutí ulice, vběhnout bez rozmyslu za roh nebo nedávat pozor na balkonek nad vámi. Celý systém ale začne rychle dávat smysl a donutí vás pohybovat se opatrně a ideálně jako jednotka. Oživování dostává nový rozměr společně s novou možností raněného při resuscitaci táhnout po zemi do krytu.
zdroj: EA
Nechybí samozřejmě ani vozidla, opět se mi moc líbí jejich vyvážení. Tanky dokáží napáchat v řadách pěchoty pořádnou paseku. Jejich přestřelky duní nad bitevním polem, ale zároveň je třeba je používat opatrně a chytře. Jejich zničení je totiž v případě sehrané akce otázkou vteřin. Občas stačí sebevražedný průzkumník s dálkově odpalovanou výbušninou, který rychle nahází bomby pod pásy a odpálí je.
Na druhou stranu inženýři umí opravovat podobně efektivně jako nepřátelé ničit. Je pak dost patrné, když někdo vozidla využívá takticky, umí se stahovat a nejede jen dopředu na plný plyn, stejně jako když někdo opatrně vykukuje a ničí strategické cíle a zase se stahuje společně s podporou pěchoty.
Letadla i vrtulníky mají naštěstí možnost si nastavit v ovládání podporu letu a doporučuji ji využít. Ovládnout vzduch je totiž ještě těžší. Nechybí pak ani auta s kulometnou věží, která se ale kvůli mizerné výdrži v betě používala spíš jako způsob rychlé přepravy než regulérní podpůrná palebná síla.
Filmová podívaná
Jak se říká, to nejlepší nakonec. Pokud mě něčím beta uchvátila, je to audiovizuální zpracování. Všichni víme, že tady měli v DICE vždy navrch. Jak engine Frosbite není dělaný na RPG v otevřených světech, bitevní pole zvládá naopak skvěle. Mapy vypadají úžasně a zvuky nezůstávají pozadu. Největší vylepšení je ale znát v systému destrukce. Nečekal jsem, že hra bude vypadat jako v trailerech, ale vypadá.
Několikrát se stalo, že jsme běželi obsadit bod, když v tom se s hlukem z nebes zřítil vrtulník a zabořil se do domu, který se začal hroutit. Zpoza rohu vyjel tank a pod jeho pásy se sypaly okolní zdi. Utíkal jsem o život a z bortících se domů, které jindy platily za taktické pozice, se najednou staly smrtící pasti. Celkový dojem z destrukce je skvělý. Když se pak podíváte na samotné mapy, které se během hry změní k nepoznání, dojde vám, kolik toho jde zničit. Kde na začátku stály budovy, jsou najednou jen trosky někdejších staveb.
zdroj: Battlefield Studios
V betě jsme si mohli během prvního víkendu vyzkoušet jak městské mapy, tak otevřenější prostředí v zasněžených horách. Obě mapy jsou o dost stísněnější, než bylo v sérii zvykem. Radost z toho sice nebudou mít odstřelovači, ale ve finále musím říct, že design je doopravdy tak akorát. Akce má spád, nikdy na ni nečekáte dlouho a bitva se správně přelévá po celé mapě, kdy musíte rychle reagovat na útoky nepřítele a zároveň se bránit.
Zábavné jsou velké módy jako Conquest, které kombinují vozidla s pěchotou, tak i menší jako King of the Hill, kde v menších týmech probíhá jen pěchotní boj. Přitom větší působí víc jako taktické operace a menší jsou akční adrenalinovou zábavou.
Hlavně ale díky tomu, jak hra zní, vypadá a funguje, je radost ji hrát, i když třeba zrovna prohráváte. Připadal jsem si totiž celou dobu jako v akčním trháku. Ano, Battlefield je pořád arkádový, ale přináší přesně tu pravou dávku fantazie a efektů, aby vás přesvědčil, že jste voják v bitevní vřavě uprostřed spektáklu, na který se nezapomíná.
Uvidíme se na bitevním poli
Popravdě mě nový Battlefield nadchnul víc, než jsem čekal. Původně jsem si myslel, že si dám hru, dvě na zkoušku, ale nakonec jsem v něm přes víkend nechal víc jak dvanáct hodin a užíval si ho víc a víc. Už teď se teším na další testovací víkend, který ukáže nové módy i mapy. Hlavně se ale těším na plnou verzi, kampaň i multiplayer. Beta totiž ukázala, že se skutečně dost možná bavíme o jednom z nejlepších Battlefieldů. Jediný mód, ke kterému jsem trochu skeptický, je battle royale, a to hlavně z toho důvodu, že padnete doslova během mrknutí oka. Třeba ale nakonec příjemně překvapí i ten.