NHL 26 opět slibuje revoluci v realističnosti. Poprvé využije oficiální data NHL EDGE
zdroj: EA Sports

PlayStation 5 Xbox Series

13. 8. 2025 17:00

NHL 26 míří na konzole současné generace s ambicí nabídnout nejautentičtější virtuální hokejový zážitek v historii série. Electronic Arts oznámila přelomové partnerství s NHL, díky němuž se do hry poprvé dostanou oficiální data z pokročilého sledovacího systému NHL EDGE. Ta budou využita v novém herním enginu ICE-Q 2.0, který podle vývojářů z EA Vancouver a EA Bucharest posune herní realismus na úplně novou úroveň.

NHL 26 zdroj: EA Sports

Systém NHL EDGE sleduje v reálných zápasech miliony datových bodů, od maximální rychlosti a zrychlení bruslení přes tvrdost a přesnost střel až po specifické herní návyky jednotlivých hráčů. Tato data, získaná infračervenými senzory a kamerami ve všech 32 arénách NHL, budou nyní přímo ovlivňovat chování virtuálních hráčů. Každá hvězda tak dostane unikátní herní profil, díky němuž se na ledě projeví rozdíly nejen v rychlosti či síle, ale i ve stylu hry, reakční době a strategii.

„Chceme, aby se hráči mohli pohybovat, myslet a hrát jako jejich reální protějšci z NHL,“ uvedli vývojáři k novému ICE-Q 2.0. To se odrazí třeba i v práci brankářů. Novinka Goalie Crease Control vylepší jejich postavení, reakce i plynulost animací, takže gólmani už nebudou zbytečně váznout v dlouhých animacích a dokáží na dění na ledě reagovat dynamičtěji.

zdroj: EA Sports

NHL 26 přinese změny i v populárních herních režimech. Přepracovaný Be a Pro nabídne větší kontrolu nad celou kariérou hráče, zatímco HUT Seasons se rozšíří o hodnocené zápasy, offline sólové hraní a rozmanitější týmové strategie. Vylepšený systém X-Factor zahrnuje 28 přepracovaných schopností rozdělených do pěti kategorií, které přichází ve třech úrovních intenzity, což má výrazný dopad na průběh hry i unikátní animace.

Po vizuální stránce se můžete těšit na dynamičtější prezentaci. Nový systém opakovaných záběrů nabídne více úhlů kamery i statistických přehledů v reálném čase, včetně aktualizovaných šancí na výhru buly. Face-offy dostanou přepracovanou grafiku a celkově se zvýrazní propojení s reálnými daty z probíhající sezóny.

NHL 26 zdroj: EA Sports

Hlavní tváří letošního ročníku bude útočník Florida Panthers Matthew Tkachuk, který svůj tým dovedl ke druhému Stanley Cupu v řadě. V marketingové kampani se objevuje i jeho bratr Brady a otec Keith, čímž EA zdůrazňuje propojení hokejové tradice a současnosti.

NHL 26 vychází 12. září 2025 na PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Deluxe edice nabídne sedmidenní předběžný přístup a řadu bonusů, zatímco členové EA Play si hru budou moci vyzkoušet už od 5. září v desetihodinové trial verzi. Ani letos nebude chybět česká lokalizace formou titulků.

