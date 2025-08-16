Pod radarem: RTS od tvůrce Spintires, 4X strategie o pádu Římské říše a puzzle se zasedacím pořádkem

Pod radarem je náš týdeník, kterým chceme vyzdvihnout nejnovější vydané hry, aby nepropluly bez povšimnutí. Řeč je zejména o menších nezávislých titulech, které jsou příliš divné, odvážné či prostě jen nenápadné a jinak okrajové, než aby se prodraly současným houštím k mainstreamovému publiku. Z mnoha takových her se mohou stát skryté klenoty, takzvané „spící hity“. Bude to platit i o některé z novinek níže?
The Scouring – Akční RPG strategie inspirovaná Age of Empires od tvůrce Spintires
zdroj: Orc Group
Se hrou The Scouring si ruský vývojář Pavel Zagrebelnyy, tvůrce legendární bahnité simulace Spintires, plní svůj sen – naservírovat dnešním hráčům oldschoolové RTS s moderními prvky. A aby ho nikdo nemohl nařknout z vyloženého kopírování Age of Empires, rozhodl se zamíchat žánry a tradiční dobývání obohatil o hratelnost z akčních RPG.
V praxi to znamená, že vás čeká budování nejedné základny, odchování armády a dobývání soupeřů, což všechno můžete dělat i v multiplayeru jeden na jednoho nebo až v osmi hráčích všichni proti všem. Ve hře zatím chybí příběhová kampaň, ale pravděpodobně přibude v rámci předběžného přístupu.
Unikátností této hry je, že zároveň hrajete za jednoho hrdinu, který sbírá zkušenosti, leveluje, nachází nové předměty a navštěvuje dungeony, kde si to hezky sám rozdá s nepřáteli, zatímco vaše armády dobývají nová území a brání vaše državy.
Steam – 600 korun
V předběžném přístupu odhadem na 18 měsíců
Is This Seat Taken? – Vyřešte odvěký problém rozmístění vybíravých hostů na oslavě
zdroj: Wholesome Games Presents
Pokud jste někdy plánovali opravdu velkou oslavu, třeba tu svatební, na kterou se měly sjet desítky či rovnou stovky hostů, pravděpodobně jste narazili na to, že ne každý se s každým přátelí. Rozesadit lidi tak, aby z akce neudělali pohromu, může být pořádný oříšek.
Takový oříšek, že si vysloužil vlastní videohru Is This Seat Taken? Sleduje příběh nadějného herce Nata, který jednoho dne zjistí, že někdo jemu velmi podobný je už dávno velkou filmovou hvězdou. A tak vyrazí na cestu za svým předobrazem, během níž hledá své místo ve světě.
V praxi vás čeká řada scénářů, které před vás postaví poklidné logické puzzle, kde musíte vyhovět všem lidem v zasedacím pořádku, ať už půjde o kinosál, autobus či jen taxi. Někdo chce sedět o samotě, jiný v hloučku lidí. Další chce spát, ale nově příchozí má nahlas puštěnou hudbu. Nic víc, nic míň, a v tom je možná to kouzlo.
Abyssus – Kooperativní roguelite střílečka z hlubin moře
zdroj: The Arcade Crew
Pokud si s až třemi kamarády chcete dát ryzí akční střílečku a máte slabost pro roguelite žánr, pak rozhodně zbystřete, protože přesně tím vás do své hlubiny láká novinka Abyssus. Bude na vás čekat 64 dílčích úrovní poskládaných náhodně za sebe a samozřejmě nehrozí, že byste je všechny objevili v jediném či i desátém pokusu.
Potřebujete si nejen vylepšit výbavu skrze umírání, ale také se zlepšit jako hráči ve frenetických soubojích s nejroztodivnějšími protivníky. Nacházíte se totiž v prastarých ruinách na dně moře, kam jste byli vysláni natěžit tajemnou substanci zvanou brine (v doslovném překladu solanka), ale něco se zvrtlo.
Budete se učit s osmi zbraněmi poháněnými právě solankou a postupně si je vytuníte některými ze 45 dostupných modifikací. Tvůrci navíc plánují hru dále plnit obsahem, ať už je řeč o dalších zbraních, úrovních nebo i herních režimech. Zařekli se, že veškerý herní obsah dostanou hráči zdarma. Mikrotransakce budou čistě kosmetického rázu, což je velmi sympatický přístup.
Steam – 610 korun
Static Dread: The Lighthouse – Obsluhujte maják v moři plném Lovecrafta
zdroj: Polden Publishing
Kdysi byly vody bezpečné, ale za jediný den se mořeplavba změnila v noční můru. Nezbylo nic jiného, než obnovit chátrající maják na malém ostrůvku uprostřed moří a doufat, že pomůže zbloudilým lodím dostat se do cíle.
Maják budete obsluhovat vy, otec a manžel, na kterého čeká rodina kdesi za oceánem. Jenže do temnoty se nepropadá jen mořská hlubina, z níž se vynořuje něco lovecraftovského. I váš maják a k němu přilehlá vesnička se halí do šílenství.
Námořníci vás zpraví o nevýslovných hrůzách ze svých cest, pokud tedy lodě rovnou nedorazí bez posádky… Dokážete v takových podmínkách odvádět svou práci strážce majáku? Přežijete to ve zdraví, nebo skončíte na psychiatrii? Díky několika koncům této hororové adventury je možné asi vše.
Steam – 310 korun
Gatekeeper – Akční bullet hell roguelike s koopem
zdroj: Gravity Lagoon
Chaos ukradl Srdce času a je na vás, Strážcích brány, abyste dali vše do pořádku. Ve hře Gatekeeper se sami nebo v kooperaci až čtyř hráčů vydáte na takřka nekonečný lov plný umírání a opakování.
Činit tak budete v kůži jednoho z devíti hratelných Strážců s rozličnými přístupy k velmi frenetickým bojům, které se hemží projektily a nejrůznějšími efekty.
O pořádnou znovuhratelnost se stará více než stovka artefaktů, z nichž každý pozměňuje váš styl hraní, tuplem pak jejich kombinace. Přidejte si pět planet k prozkoumání a čtyři typy misí, a o zábavu na parné letní večery je postaráno.
Steam – 370 korun
Era One – Vytvoř si vlastní loď, základnu a dobuď vesmír
Po více než 3 letech od kickstarterové kampaně se Era One konečně otevírá široké veřejnosti skrze předběžný přístup na Steamu. Jedná se o vesmírnou strategii, ve které boje s nepřáteli mezi hvězdami hrají stejně důležitou roli jako budování říše.
Era One totiž stojí na vlastní tvorbě úplně všeho. Nechá vás vytvořit základnu, k čemuž je zapotřebí mít vyřešený přísun materiálů i energií a s dostatkem času si můžete udělat vlastní město plující vesmírem.
Stejně tak vás hezky modul po modulu nechá vytvořit bitevníky. S těmi pak překonáte některý ze čtyř dostupných módů (scénáře, vlny nepřátel, survival a sandbox), přičemž koncem roku by měla přibýt jak příběhová kampaň, tak i multiplayer.
Steam – 735 korun
V předběžném přístupu do července 2026
Yield! Fall of Rome – Civilizační 4X strategie o rozebírání rozpadající se Římské říše
zdroj: Daedalic Entertainment
Právě nastává pád kdysi mocné Římské říše a je na ostatních národech, aby si z ní ukrojily co největší kus. Z osmi frakcí si jednu vyberete a v rámci její vlastní kampaně začnete rozšiřovat své území dobýváním vesnic a měst.
Děje se tak hezky z výšky na hexové mapě ve stylu Civilization s moc pěkným miniaturním vizuálním zpracováním. Nechybí tu samozřejmě výstavba, verbování a postupování technologickým stromem, stejně jako možnost multiplayerových klání včetně asynchronního hraní, kde máte na svůj tah celý den.
K tomu si ještě připočtěte týdenní výzvu, kde se s ostatními hráči poměřujete v rámci dílčí kampaně, stejně jako si můžete tvořit vlastní kampaně. Taková menší Civka se sympatickým tématem, která vás nutně nepřipraví o všech zbylý volný čas.
Steam – 490 korun