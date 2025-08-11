V Blizzardu končí další zásadní kapitola. Odchází šéf Diabla Rod Fergusson

Ať už si o stavu Blizzardu dnes myslíme různé věci, nadále jde o jedno z klíčových herních studií, které má v portfoliu hned několik stále populárních světů. Mezi ně samozřejmě patří série akčních RPG Diablo, kterou v posledních letech vedl Rod Fergusson. Proč minulý čas? Protože ze studia odchází.
Fergusson se s pracovní pozicí už rozloučil na svých sociálních sítích. Neuvedl důvod odchodu ani nezveřejnil jméno svého zástupce. Jestli ale chcete věřit tónu oficiálního prohlášení, nevypadá to, že by šlo o rozchod ve zlém. Dnes už bývalý zaměstnanec se naopak těší, co značce přinesou budoucí měsíce a roky, a také věří, že tým pevně stojí na vlastních nohou.
After five years of driving the Diablo franchise forward with four big launches, it's time for me to step away from Blizzard/Microsoft, sword in hand, and see what's next. The teams are set up for success, with an exciting slate of releases ahead. I'm incredibly proud of what… pic.twitter.com/Fsh4gjmgVl— Rod Fergusson (@RodFergusson) August 8, 2025
„Po pěti letech, během nichž jsme se podílel na rozvoji série Diablo čtyřmi velkými projekty, nastal čas, abych opustil Blizzard/Microsoft s mečem v ruce a podíval se, co mě čeká dál. Týmy jsou připravené na úspěch a před sebou mají řadu zajímavých titulů. Jsem nesmírně hrdý na to, co jsme společně vytvořili, a těším se, co přinese budoucnost pro Diablo i pro mě,“ prohlásil společně s několika fotkami z doby svého působení v Blizzardu.
Fergusson se na pozici šéfa značky Diablo dostal v únoru roku 2020. Od té doby studio vyslalo do světa předělaný druhý díl Diablo II: Resurrected, kontroverzní mobilní Diablo Immortal, velké pokračování v podobě Diabla IV a k němu datadisk Vessel of Hatred. Předtím se herní veterán 15 let podílel na sérii Gears of War, od které si krátce odskočil k Irrational Games, aby dokončil vývoj BioShock Infinite.
Za jeho práci v Blizzardu mu samozřejmě děkují nejrůznější čerstvě bývalí kolegové. Prezidentka Blizzardu Johanna Faries je například ráda, že měla na palubě takhle talentovaného člověka, který pomohl posunout sérii vpřed. S tím souhlasí i Phil Spencer, jemuž se zamlouvala vize, kterou Fergusson přinesl.
Přední manažer si ale zjevně vybral skvělý k odchodu, jelikož Activision Blizzard momentálně čelí další vlně nevole ze strany fanoušků. Ti firmu osočují z nepřiznaného využití generativní umělé inteligence pro marketingové materiály k eventu Diablo Immortal x Hearthstone (děkujeme webu Eurogamer).