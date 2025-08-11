V Blizzardu končí další zásadní kapitola. Odchází šéf Diabla Rod Fergusson
V Blizzardu končí další zásadní kapitola. Odchází šéf Diabla Rod Fergusson

11. 8. 2025 13:30

Diablo IV
Ať už si o stavu Blizzardu dnes myslíme různé věci, nadále jde o jedno z klíčových herních studií, které má v portfoliu hned několik stále populárních světů. Mezi ně samozřejmě patří série akčních RPG Diablo, kterou v posledních letech vedl Rod Fergusson. Proč minulý čas? Protože ze studia odchází.

Fergusson se s pracovní pozicí už rozloučil na svých sociálních sítích. Neuvedl důvod odchodu ani nezveřejnil jméno svého zástupce. Jestli ale chcete věřit tónu oficiálního prohlášení, nevypadá to, že by šlo o rozchod ve zlém. Dnes už bývalý zaměstnanec se naopak těší, co značce přinesou budoucí měsíce a roky, a také věří, že tým pevně stojí na vlastních nohou.

„Po pěti letech, během nichž jsme se podílel na rozvoji série Diablo čtyřmi velkými projekty, nastal čas, abych opustil Blizzard/Microsoft s mečem v ruce a podíval se, co mě čeká dál. Týmy jsou připravené na úspěch a před sebou mají řadu zajímavých titulů. Jsem nesmírně hrdý na to, co jsme společně vytvořili, a těším se, co přinese budoucnost pro Diablo i pro mě,“ prohlásil společně s několika fotkami z doby svého působení v Blizzardu.

Fergusson se na pozici šéfa značky Diablo dostal v únoru roku 2020. Od té doby studio vyslalo do světa předělaný druhý díl Diablo II: Resurrected, kontroverzní mobilní Diablo Immortal, velké pokračování v podobě Diabla IV a k němu datadisk Vessel of Hatred. Předtím se herní veterán 15 let podílel na sérii Gears of War, od které si krátce odskočil k Irrational Games, aby dokončil vývoj BioShock Infinite.

Bill Petras
Novinky
Blizzard zažívá smutné časy. Zemřel umělecký ředitel World of Warcraft Bill Petras

Za jeho práci v Blizzardu mu samozřejmě děkují nejrůznější čerstvě bývalí kolegové. Prezidentka Blizzardu Johanna Faries je například ráda, že měla na palubě takhle talentovaného člověka, který pomohl posunout sérii vpřed. S tím souhlasí i Phil Spencer, jemuž se zamlouvala vize, kterou Fergusson přinesl.

Přední manažer si ale zjevně vybral skvělý k odchodu, jelikož Activision Blizzard momentálně čelí další vlně nevole ze strany fanoušků. Ti firmu osočují z nepřiznaného využití generativní umělé inteligence pro marketingové materiály k eventu Diablo Immortal x Hearthstone (děkujeme webu Eurogamer).

