Blizzard zažívá smutné časy. Zemřel umělecký ředitel World of Warcraft Bill Petras

7. 4. 2025 12:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Během víkendu se na internet dostala smutná zpráva o úmrtí vývojáře a výtvarníka Billa Petrase, který dlouhé roky působil coby umělecký ředitel ve společnosti Blizzard Entertainment a významně se podílel na vývoji jejích nejvýznamnějších značek.

V herním průmyslu se Petras pohyboval téměř 35 let. Počátky jeho kariéry sahají až na začátek 90. let, kdy pracoval ve vývojářském studiu GameTech. Zde se podílel na hrách, jako je Ripper, Star Crusader nebo BloodNet. Následně v roce 1997 nastoupil do Blizzardu, kde se jeho prvním projektem stal kultovní StarCraft. Pro něj tvořil 3D grafiku, filmové sekvence i storyboardy.

Pravděpodobně nejvýznamnější stopu ale Petras zanechal jako umělecký ředitel MMORPG World of Warcraft, k jehož spuštění došlo v roce 2004. Významně formoval nastavený vizuální styl, který se propsal i mimo videoherní oblast, například v rámci čtvrté edice Dungeons & Dragons.

Po vydání ambiciózního MMORPG se vývojář rozhodl, že studio opustí a společně s dalšími spolupracovníky založil vlastní společnost Red 5 Studios. Jedinou hrou, kterou studio vydalo, byla MMO střílečka Firefall. Nicméně Petras u jejího vydání už nebyl, jelikož se v roce 2010 vrátil do Blizzardu, kde se stal součástí Teamu 4, jenž pracoval na týmové akci Overwatch. Jedním z prvních návrhů, který pro projekt v začátcích vytvořil, byl trpaslík Torbjörn.

„Billy a já jsme nastoupili do Blizzardu ve stejném týdnu a byli jsme blízkými přáteli 28 let. Budou mi chybět naše dlouhé rozhovory o životě i vývoji her, umění, komiksech, hračkách, hororech a Conanovi. Bude hluboce chybět mně i všem, kdo ho znali,“ vzpomíná na svého dlouholetého kolegu Harley D. Huggings II.

Všechny fanoušky a přátele ale může těšit, že Petrasův odkaz zůstane navždy zachovaný ve hrách, na nichž pracoval.