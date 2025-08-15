Přichází světlo do Diabla IV? Jeden ze zaměstnanců omylem odhalil příští herní třídu
15. 8. 2025

Chybami se člověk učí. Důležitá lekce, kterou zřejmě nedávno absolvoval jeden ze zaměstnanců Blizzardu poté, co poněkud nešikovně pojmenoval testovací verzi Diabla IV a dost možná tím odhalil další herní třídu mířící do temného ARPG.

Je v podstatě tradicí, že společnosti aktualizují interní verze svých her, které nejsou dostupné běžnému smrtelníkovi. Objevují se ale v rozhraní pro programování aplikací, jež lidé mohou sledovat a získat tím náznaky o chystaných novinkách. V případě Blizzardu to častokrát bývá ve spojitosti s alfa testy rozšíření pro World of Warcraft. Tentokrát jde ovšem o jiný projekt.

zdroj: Blizzard

Před několika dny byly servery Diabla IV povýšené na build s trochu zvláštní jménem „2.5Xpaladin.67961“, což naznačuje brzký návrat dlouho vysněné herní třídy (děkujeme webu PC Gamer). K vydání buildu navíc došlo ve chvíli, kdy do sídla firmy dorazili influenceři, kteří mají poskytnout zpětnou vazbu na neohlášené novinky.

Přestože jméno samo o sobě nic neznamená, pojmenování zjevně vzniklo z toho, že zmínění influenceři přijeli testovat právě paladina, který by mohl být součástí druhého velkého rozšíření. Označení 2.5 by ale znamenalo, že testování probíhá ve verzi o dvě sezóny napřed od té aktuální veřejné. Což buď může značit, že herní třída dorazí v rámci bezplatné aktualizace, nebo se jen pro testování používá aktuální nejstabilnější varianta hry.

Sacred 2: Fallen Angel Remaster
Novinky
V kompletním remasteru se vrací zapomenutá diablovka Sacred 2: Fallen Angel

Název a spekulace samozřejmě zatím nic oficiálně nepotvrzují, ale příchod paladina je svým způsobem nevyhnutelný. Štítový geroj využívající svaté síly se poprvé představil ve druhém díle, zatímco do trojky dorazil s rozšířením Reaper of Souls. Pro mnohé jde o oblíbený archetyp, takže jeho případný návrat jistě udělá radost.

Čekání na něj zpříjemní 10. sezóna, která v Diablu IV začíná 23. září. Kromě mazlíčků přinese nové schopnosti, změny pro Infernal Hordes a další spolupráci se známou značkou.

