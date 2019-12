Tipy na vánoční dárky od redakce Games.cz: Doporučujeme, co nás napadne

- Téma autor: Redakce Games.cz

V redakci nežijeme jen hrami, a proto vám chceme, stejně jako loni, doporučit i několik více či méně neherních věcí. Náhodných tipů na náhodné věcičky či zážitky, kterými možná někomu tu radost uděláte. Nebo si ji udělejte sobě a dopřejte si jeden z níže uvedených dárků.

Adam Homola

Uplay+

Loni jsem doporučoval Xbox Game Pass, letos nemůžu nesáhnout po Uplay+, předplatném od Ubisoftu, kde si skoro každý něco najde. Vedle aktuálních a nedávných věcí v čele s Breakpointem, The Division 2, Assassin’s Creed Odyssey, Trials Rising, Anno 1800 a dalšími tam najdete taky řadu starších kousků. Připomenout si tak můžete klasiky jako Heroes of Might & Magic III, Beyond Good & Evil, Rayman, Prince of Persia: The Sands of Time nebo třeba Settlers.

Navíc je na Uplay+ několik dobrých kousků, které si podle mě nemá cenu kupovat, ale zahrát si je v rámci předplatného? Od toho jsou perfektní. Mluvím o Starlink: Battle for Atlas, Steep, The Crew 2 a dalších. 15 eur měsíčně sice není zrovna málo a pochopitelně hrozně záleží na tom, jestli vám alespoň některé hry od Ubisoftu sednou, nicméně mně docela jo, a proto je to za mě jasné doporučení.

Peak Design Everyday Backpack

Věci od Peak Design sice nepatří k nejlevnějším, ale určitě patří k nejlepším. A to nemusíte být ani fotograf, na které část portfolia téhle sympatické firmy cílí. Je těžké vybrat jeden kousek, a tak vyberu to, s čím mám největší zkušenosti.

Everyday Backpack 20l nosím na zádech už několik let a nemůžu si ho vynachválit. Zevnitř je modifikovatelný snad na každou situaci, zvenčí na něj můžete naložit taky spoustu věcí, nechybí ani jednoduchá ochrana proti zlodějíčkům a navíc se s ním nemusíte bát zmoknout – vnitřek je proti vodě dokonale chráněn speciální vrstvou i vodotěsnými zipy. Prostě batoh do nepohody, na který je spoleh.

rCup

rCup je termohrnek, kde vám kafe i čaj vydrží teplé jen několik desítek minut. O klasickou termosku nejde (tady bych doporučil něco z portfolia Zojirushi), tudíž se hodí spíš do práce než na nějaký delší trek.

Z velké části je vyrobený z recyklovaných jednorázových papírových kelímků, což je minimálně sympatické, ne-li rovnou zodpovědné. Moc fajn je i možnost pít z kterékoliv strany. Jakmile totiž rCup „kliknutím“ na horní víko otevřete (oblíbené především u posluchačů podcastu), nemusíte rCupem otáčet a hledat otvor na pití. Pít můžete po celém obvodu – to se hodí například při řízení auta, v noci nebo prostě kdykoliv, kdy se chcete napít a neřešit, z jaké strany se ke své lahodné výběrové kávě dostat.

Patrik Hajda

Xbox Game Pass na PC

Má konzolová historie je následující: PlayStation 2 -> Xbox 360 -> PlayStation 4. Vždy jsem se rozhodoval podle nabídky exkluzivních her, ale dlouho jsem neměl Windows 10 a některé hry z Xboxu One mi prostě chyběly. Když už jsem pak měl přístup k novým Oknům, koupit si hned několik her nebylo tolik finančně výhodné jako nyní s Game Passem. Každé předplatné má něco do sebe, ale pokud nemáte na hraní čas od rána do večera nebo vás peníze vůbec netrápí, pak nedává smysl předplácet si je všechny.

A mně zatím nejvíc vyhovuje nabídka Microsoftu, která mi dává přístup k Forze, ale i úplným novinkám jako Gears 5, The Outer Worlds, Age of Empires II: Definitive Edition, Metro Exodus nebo třeba Halo: The Master Chief Collection. Navíc vás prvních několik měsíců vyjde na pouhých 25 korun měsíčně (poté 120) a netvrďte mi, že to za přístup k takovým hrám nestojí.

Gloomhaven

Nebyl bych to já, kdybych nezmínil alespoň jednu deskovku, kterou byste mohli udělat radost i hráči, který u hraní preferuje myš s klávesnicí nebo gamepad. Her s licencí vyšlo v poslední době dost i v češtině jako třeba Fallout, Bloodborne nebo God of War. Ale já bych stejně radši doporučil originální hru Gloomhaven, která nevychází ze slavné značky, ale některými takovými se inspiruje.

Gloomhaven je obrovská drahá krabice, která si svou velikost a cenu umí ospravedlnit. Uvnitř na vás totiž čeká stovka scénářů, které vám zaberou desítky, potenciálně i stovku hodin. Jde o ryzí RPG s kooperací hráčů, kteří se společně vydávají do jednoho dungeonu za druhým, kosí v něm monstra, hledají poklady a plní úkoly. Scénáře mají příběh, navazují na sebe a mění svět na základě vašich rozhodnutí. Budete objevovat nová místa (lepit je na mapu), vylepšovat hrdiny, pomáhat lidem v nouzi a tak dále. Potřebujete pevnou skupinu hráčů a opravdu spooooustu času, ale pokud to máte, dostanete zážitek na celý život.

Koncert Two Steps from Hell

Koncertů se dá doporučit nepočítaně, ale pro mě osobně je nejzásadnější návštěva tří interpretů tvořících tu nejlepší filmovou hudbu. A protože Hanse Zimmera a Ennia Morriconeho už mám odškrtnuté, napjatě jsem vyčkával, kdy k nám zavítá skvělé duo vystupující pod jménem Two Steps from Hell. Konečně se tak stane v druhé půlce dubna a kvůli obrovskému zájmu tu vystoupí dva dny po sobě. A teď, když dovolíte, si pustím jejich song Victory.

Šárka Tmějová

Apple Arcade

I já přispěju svou troškou do mlýna předplatným – Apple Arcade totiž nabízí spoustu muziky za málo peněz, a to zejména v oboru nezávislých kousků, které byste si minimálně na mobilu měli zahrát všichni. Do knihovny se dostanete jak z iPhonu a iPadu, tak i prostřednictvím Macu nebo Apple TV a stejně jako v případě ostatních předplatných do něj skryté poklady pravidelně přibývají.

Za 139 korun měsíčně dostanete třeba vynikající kočičí RPG Cat Quest 2, fascinující futuristickou hudební bláznivost Sayonara Wild Hearts, moderní variantu Froggera, českými pohádkami nabité Pilgrims a více než stovku dalších, a to až pro šest lidí naráz.

Vinyly od Iam8bit

Svou vášní pro vinylové desky se nijak netajím a v žánru videoherních soundtracků dlouhodobě exceluje vydavatelství Iam8bit, a to nejen kvalitním výběrem hudby, ale i samotným zpracováním LP a přebalů. Pokud se zrovna necítíte na předobjednávku desetidiskové kolekce od Supergiant Games (Bastion, Transistor, Pyre a Hades), najdete v jejich portfoliu všechno možné, od The Last Guardian přes XCOM 2, Hitmana, Cuphead, Undertale, Grim Fandango až po takové League of Legends či Uncharted. Jestli tedy v okolí máte nějakého gramofonového nadšence, určitě najdete něco, co ve své sbírce ještě nemá, a jestli jste jimi vy sami – varovala jsem vás i vaši peněženku!

CD Projekt RED Store

Máte-li v okolí nějakého věrného fanouška Zaklínače nebo Cyberpunku 2077, je oficiální obchod CD Projektu tím nejlepším místem, kde ho můžete obléct od trička přes ponožky až po plátěnku a kryt na mobil. Nebo mu vyzdobit byt luxusním plakátem či precizně zpracovanou figurkou Geralta coby rónina. A pokud je kreativnější, můžete mu pořídit třeba nevybarvenou figurku Ciri a spojit to s dárkem od Aleše a jeho sadou barviček, které zdaleka nemusíte použít jen na postavičky do Warhammeru.

Aleš Smutný

Roční předplatné Origin Access – Premier

Dobře, já vím, že jsem to psal už loni, ale pořád si stojím za tím, že to je skvělý dárek! Za 100 eur ročně se dostanete ke knihovně skoro 250 her, přičemž zde dostanete i novinky od EA, hned jak vyjdou. Hlavní ale je, že tu je spousta third party titulů nebo kousků z dávné minulosti EA.

Jsem si celkem jistý, že ten rok hraní za danou cenu dokáže knihovna Origin Premier vyplnit, ať už jde o novinky jako Star Wars Jedi: Fallen Order, nebo překvapivě povedené Need for Speed Heat, tak i třeba skvělé kousky jako Tyranny, Slay the Spire, Shadow Tactics… vlastně bych skoro řekl, že Premier se vyplatí právě kvůli tomu, že vám umožní zahrát si spoustu her, které by vás jindy nenapadlo koupit, byť třeba v nějaké slevě.

Games Workshop – Contrast Paint Collection

Pokud máte někoho, kdo rád maluje modely (jako já) a přitom nemá moc času (opět jako já), pořiďte mu nové barvy Contrast od Games Workshop, které výrazně urychlují práci. Jestli se chcete rozšoupnout, kupte rovnou Contrast Paint Collection.

Sice tam necháte přes 200 eur, ale víte, že obdarovaný s tím nabarví takřka cokoliv, od deskovek jako Dark Souls či Zombicide přes Napoleoniku, křížové výpravy, feudální Japonsko až po ten Warhammer. Nebo zjistěte, co by chtěl barvit, a vyberte jen pár barev podle toho (na Wellingtonovo tažení nepotřebujete tři druhy pleťovky a fialovou).

A pozor, nekupovat na velké modely s plochami jako letadla a tanky, Contrasty jsou ideální na speedpaint postav.

Zájezd do tokijské Akihabary

Tohle je pro majetnější, ale jestli chcete někomu udělat ultimátní radost nebo jste dostali pod stromeček opravdu hodně obálek s penězi, vydejte se do Tokia, do čtvrti Akihabara. Her a herní tematiky tu najdete spoustu, prolézáním bazarů se dá strávit pár odpolední, a to už nemluvím o nejrůznějších shopech s herními soškami, kde jdou nechat i desítky tisíc, protože „tenhle kus vůbec na západě nevyšel“.

Akihabara je způsob, jak se i ve čtyřiceti zase můžete cítit jako dítě v hračkářství s vědomím, že byste chtěli všechno a nemáte na to ani peníze, ani místo v kufru.

Jirka Svák

Kávové předplatné

Život redaktora a kafe je neodlučitelně spojen: ranní káva, odpolední káva, káva před článkem, po článku, na trávení, na probuzení... Není divu, že spousta redaktorů doporučuje něco, co se týká kávy. Se svým tipem nebudu výjimkou a doporučím kávové předplatné, třeba z pražírny DoubleShot, za kterou můžu dát ruku do ohně. Pokud tedy víte o někom, kdo má kávu rád a nevyžaduje stále stejnou směs, měsíční dávka pokaždé jiné výběrovky jistě jeho kávovému i objevnému duchu udělá radost.

Razer Junglecat

Nevím, proč nejsem schopný říct: „Kupte si Switch!“ a místo toho vymýšlím pořád nějaké alternativy jako iPad (větší displej!) nebo tento krásný ovladač, který z vašeho mobilu opravdu udělá Switch.

Neříkám, že Razer je první, kdo tento koncept dvoustranného ovladače, do kterého se vloží telefon, vymyslel, k Razeru mám ovšem na rozdíl od „krámů“ neznámých výrobců alespoň trochu důvěry (i když je ta důvěra vykoupena občas přestřelenou cenovkou).

Pokud máte doma vy, nebo budoucí obdarovaný, některý z podporovaných high-endových telefonů (kromě Razer Phone 2 je to ještě Huawei P30 Pro, Samsung Galaxy S10+ a Samsung Galaxy Note 9), je tohle dobrý tip, jak z něj udělat přenosnou herní konzoli.

Koncert herní hudby Mafia

Existuje v Česku někdo, kdo nemá rád první Mafii? A existuje v naší kotlině někdo, kdo nemá rád orchestrální hudbu v podání brněnské filharmonie?

Je-li váš objekt k obdarování OST pozitivní a umíte si představit, že posedět si v sále u známých melodií z her Mafia 1 a Mafia 2 je podle jeho gusta, zapište mu do kalendáře datum 4. března 2020 a pod stromeček mu darujte dva lístky do Fora Karlín (jeden samozřejmě pro sebe). Psí dečky a Tommy Gun s sebou!

Vašek Pecháček

Světelný meč se zvuky

Potřebujete obdarovat někoho prťavého, kdo miluje Star Wars? Věnujte mu tu nejcivilizovanější ze všech zbraní. Kdo si hraje, nezlobí.

JRR Tolkien – dárkový komplet

Potřebujete obdarovat někoho trošku většího, kdo třeba Pána prstenů už stačil vidět, ale ještě ho nečetl? Zvolte pěknou dárkovou kolekci i s Hobitem a Silmarillionem. Kdo si čte, nezlobí.

Globus na whisky

Potřebujete obdarovat někoho, kdo už odrostl dětským střevícům? Kupte mu globus na whisky. Nemám tušení, proč někoho napadlo, že na nalévání alkoholu by byl nejvhodnější zrovna průhledný model matky Země, ale budiž. Existuje. Někdo ho koupit musí. A víte, jak to je. Kdo pije...