Steam odhalil nejúspěšnější a nejhranější hry roku 2020. Jak jsou na tom Češi?

29. 12. 2020 11:03 | Téma | autor: Patrik Hajda

Valve již pátým rokem zveřejňuje seznamy nejúspěšnějších her za uplynulé období, a přestože ani tentokrát neprozrazuje konkrétní čísla z prodejů, jde i tak o velice zajímavý vhled do stále nejpopulárnější počítačové platformy. A tím pádem i do trhu s hrami a zájmu hráčů jako takového.

Letos dostáváme o jednu kategorii navíc – k nejlépe prodávaným hrám, nejvýdělečnějším novinkám, nejhranějším hrám, nejúspěšnějším early accessům a VR hrám se přidávají ještě hry, u nichž hráči nejvíce sahali po gamepadu.

Hry ve všech kategoriích jsou rozdělené do čtyř úrovní od platinové přes zlatou a stříbrnou až po bronzovou, přičemž v platinové je náhodně poskládáno 12 nejlepších her, ve zlaté hry na pozicích 13 až 24, na stříbrné hry na pozicích 25 až 40 a konečně bronz patří hrám od 41 do 100. Teď už ale k samotným kategoriím.

Nejúspěšnější hry

zdroj: Vlastní foto autora

Valve v tomto případě bere v potaz výdělek v období od 1. ledna do 18. prosince letošního roku a započítává vedle prodejů samotné hry i její mikrotransakce a DLC. Z letošních her se do platinové dvanáctky dostaly fenomény Fall Guys: Ultimate Knockout a Among Us, střílečka Doom Eternal a zvládl to i Cyberpunk 2077, kterému na to stačilo pouhých osm dní (ale možná se započítávaly i předobjednávky).

K těm největším stálicím v platinové sféře patří jednoznačně Grand Theft Auto V, Dota 2 a Counter-Strike: Global Offensive, které svou pozici obhájily již popáté, a byly tedy platinové při každém vyhlašování nejúspěšnějších her na Steamu.

Na o stupínek nižší zlatou příčku se vyšplhaly kousky jako Phasmophobia, Baldur's Gate III, Crusader Kings III a Mount & Blade II: Bannerlord. Stříbro patří hrám Hades, Microsoft Flight Simulator, ale také letitému Euro Truck Simulatoru 2. American Truck Simulator se zvládl probojovat mezi bronzové hry, tedy do stovky nejvýdělečnějších her roku 2020. Žádné jiné české hře už se to nepodařilo.

Kompletní výčet

Nejlepší nové hry

zdroj: vlastní

V této kategorii Valve zohledňovalo výdělky v prvních dvou týdnech po vydání hry. Podseznamy zobrazují desítky nejlepších nových her v každém měsíci, nás ale víc zajímá finálních 25 nejlepších nových her roku 2020 podle řečeného kritéria.

V tomto seznamu potěší povedený remake Mafia: Definitive Edition, možná trochu překvapí Marvel's Avengers a ukazuje se, že hry původně vydané pouze na PlayStationu se PC hráčům zamlouvají, jelikož zde nechybí Horizon Zero Dawn ani Death Stranding. Zabodovalo i VR Half-Life: Alyx či The Outer Worlds a Borderlands 3, které byly obě časovými exkluzivitami Epicu.

Kompletní výčet

Nejhranější hry

zdroj: Archiv

V tomto případě se zohledňovaly momenty, kdy u her v jednu chvíli vysedával největší počet hráčů, přičemž se nebraly v potaz víkendy, kdy byla hra zdarma. Výjimečně můžeme pracovat s konkrétnějšími čísly, jelikož jednotlivé příčky slouží jako milníky pro 200, 100, 50 a 30 tisíc simultánně hrajících hráčů.

Můžeme za to přiřknout zásluhy pandemii, ale faktem je, že hráči se letos u her scházeli v mnohem hojnějším počtu než loni. Jednotlivé příčky jsou totiž oproti loňským kritériím dvojnásobné. A zatímco loni se v jednu chvíli sešlo přes 100 tisíc hráčů najednou u 12 her, letos se takových titulů našlo 26.

Více než 200 tisíci hráči se pochlubily hry Among Us, PUBG, Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive, Destiny 2, GTA V, Cyberpunk 2077, zvládli to i Monster Hunter World, Terraria, Mount & Blade II: Bannerlord, a dokonce i Life is Strange 2.

Z překvapení jmenujme například třetího Zaklínače, u kterého se letos sešlo v jednu chvíli minimálně 100 tisíc hráčů, sedm let starý Tomb Raider jich sehnal přes 50 tisíc, což platí i o Total War: Shogun 2 či Euro Truck Simulator 2.

V oblasti od 30 do 50 tisíc simultánních hráčů mají Češi ještě několik želízek – DayZ, Factorio, Arma 3 a Mafia: Definitive Edition, čímž se mohou měřit s hrami jako TES V: Skyrim, Stardew Valley, Star Wars: Squadrons nebo třeba Hades.

Kompletní výčet

Nejlepší early accessové hry

zdroj: Supergiant Games

Trochu podivná kategorie, jelikož Valve se podívalo na hry, které letos opustily fázi předběžného přístupu, přičemž nepřihlíželo pouze k výdělkům po vydání, ale i před ním v letošním roce. Do 12 nejlepších se dostalo české Factorio spolu s Hades, Torchlight III, Noita či Wolcen.

Do další dvanáctky patří Amazing Cultivation Simulator, Bright Memory, Black Mesa či Besiege a na stříbrné příčce stojí za pozornost například hardcore závodní simulace Automobilista 2 a digitální verze úspěšné deskovky Root.

Kompletní výčet

Nejlepší VR

zdroj: Valve

Steam letos zaznamenal přes 800 nových her pro virtuální realitu, ale ve svém žebříčku zohledňoval všechny dosud vydané hry, které porovnával podle letošního výdělku. V platinové oblasti nepřekvapí český Beat Saber a letošní novinka Half-Life: Alyx, kterým dělají společnost VR verze her TES V: Skyrim a Superhot.

Kompletní výčet

Nejlepší hry s ovladačem

zdroj: Vlastní foto autora

Nakonec nová kategorie, v níž Valve porovnávalo hry podle toho, jak často u nich hráči vyměnili klávesnici s myší za jiné zařízení. Hry jako FIFA 21, GTA V, Hades a Dark Souls III patří podle hráčů k těm nejvhodnějším pro gamepad. V platinové příčce možná překvapí Cyberpunk 2077, tedy zčásti střílečka, která je přeci jen bližší myši.

Až na stříbrné příčce máme české zástupce. Hráči dávali přednost alternativním ovladačům u her Mafia: Definitive Edition a Euro Truck Simulator 2.

Kompletní výčet

To by bylo pro letošek vše a nezbývá než doufat, že českých zástupců bude s dalšími roky jedině přibývat.