Pod radarem: Programujte vlastní karty, přežívejte v pustině a vyhlaďte lidstvo

Pod radarem je náš týdeník, kterým chceme vyzdvihnout nejnovější vydané hry, aby nepropluly bez povšimnutí. Řeč je zejména o menších nezávislých titulech, které jsou příliš divné, odvážné či prostě jen nenápadné a jinak okrajové, než aby se prodraly současným houštím k mainstreamovému publiku. Z mnoha takových her se mohou stát skryté klenoty, takzvané „spící hity“. Bude to platit i o některé z novinek níže?
Card Coder – Kdybyste si ve Slay the Spire tvořili celé karty
Zaujmout na poli karetních roguelike her dnes už není nic jednoduchého. Originálních nápadů bývá poskrovnu a masy stejně dávají přednost osvědčenému Slay the Spire a jeho skvělému pokračování. Teď tu ale přece jen máme něco velice jedinečného, čemu k dokonalosti chybí… bohužel hodně.
Card Coder má neskutečně zajímavý a funkční nápad. V jádru to sice je jen další karetní hra, v níž vykládáte karty na stůl a bojujete tak s počítačovými protivníky. Nicméně tu nejde o obyčejný deckbuilding, ale velmi vzácný card crafting.
Jinými slovy si sami tvoříte celé karty formou velmi jednoduchého „programování“. Dáváte na ně spouštěcí podmínky libovolných efektů, což vede doslova k 10 miliardám kombinací. Postupně si odemykáte nové podmínky a efekty, přičemž spojováním duplicit je posilujete. Karty si dokonce můžete pojmenovat, změnit jejich barvu a obrázek.
Má to jen jeden háček – velice nepřehledné uživatelské rozhraní a bugy. Hráči hru i přes tyto nedostatky pro její originálnost doporučují, ale pro spoustu lidí je tento neotřelý nápad zastíněný nemožností ho pohodlně ovládat. Což je velká škoda.
Steam – 360 korun
Demo k dispozici.
People of Note – Hudbou prosycený tahový muzikál
Tahová RPG z „japonské školy“ mají na dnešním trhu stále své neodmyslitelné místo. A nemusí jít jen o vyloženě japonské fantasy, jak dokazuje nejnovější kousek People of Note. Ten totiž staví své „souboje“ na hudbě.
Note je svět plný hudby nejrůznějších žánrů, které se tu svévolně mísí. Což platí i o vašem týmu, který postupně nabírá členy od zpěváků po kytaristy, třebaže jeden upřednostňuje pop a druhý EDM. Spojením jejich stylů ale vzniká kombinace, které protivníci jen tak neodolají.
Přestože jsou souboje tahové, hudba v nich hraje v reálném čase a pokud budete útoky odklikávat do rytmu, budou o to silnější. Počítat můžete s krásně barevnou estetikou, vyprávěním ve stylu grafických novel i s hádankami. A také s přístupností, díky níž si můžete vypnout jak tahovost soubojů, tak i logické pasáže.
Steam, PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 – 585 korun
Road to Vostok – Hardcore „Tarkov“ pro jednoho s definitivní smrtí
Pokud vás vždycky lákala propracovaná extrakční střílečka Escape from Tarkov, ale neradi hrajete s lidmi a Stalkera jste buď dohráli, nebo vás už Zóna nebaví, pak je na čase naskočit na novou senzaci Road to Vostok.
Jedná se o dílo jediného vývojáře, který mu zasvětil život – a značnou část ještě zasvětí, když dokončení hry v předběžném přístupu odhaduje na 2 až 4 roky. Ale už teď si hráči debut nemohou vynachválit.
Jedná se o hardcore survival postavený na nebezpečném prostředí a lootu. Hru tvoří tři oblasti. Nejprve jste v docela bezpečném Finsku, kde se vybavíte na cestu do druhé oblasti – k hranicím s Ruskem. Tam už přituhuje, ale největší výzvou je samotný Vostok v Rusku, kde totiž platí pravidla definitivní smrti. Do té doby v případě skonu jen přijdete o loot, ale ve hře můžete pokračovat, zatímco smrt ve Vostoku je úplný konec vašeho přežívání.
Jsou tu obchodníci, upravitelná útočiště, mění se denní i roční doba, počasí, přicházejí nahodilé události, náhodné rozmístění lootu… Fanoušci hardcore survivalů s palnými zbraněmi a nehostinným prostředím si zkrátka budou chrochtat.
Steam – 475 korun
Demo k dispozici.
V předběžném přístupu na 24 až 48 měsíců.
Morbid Metal – Sci-fi hack-and-slash akce pro fanoušky Devil May Cry
Pokud ve vaší herní knihovně zaujímají čestné místo hry jako Devil May Cry, God of War, Hades či třeba takový Returnal, pak se k nim s největší pravděpodobností přidá i Morbid Metal.
Je to hra postavená čistě na vytříbeném soubojovém systému, který z vás udělá šermíře v předaleké budoucnosti. Tahle hack-and-slash akce s propracovanými boss fighty, prvky bullet hell i roguelite s meta progresí má v rukávu jedno zajímavé eso.
Reálně totiž nehrajete za jednu postavu, ale tři. Každá má svůj vlastní bojový styl a schopnosti a nejlepší je, že se mezi všemi můžete přepínat přímo uprostřed bitevní vřavy a řetězit a kombinovat tak útoky všech postav. A o tom, že to celé navíc vypadá opravdu parádně, pompézně a epicky, se už přesvědčte sami ve videu výše.
Steam – 440 korun
V předběžném přístupu na neurčito.
Minos – Takový Dungeon Keeper s nádechem řecké mytologie
Minos je novou variací na klasického Dungeon Keepera, tedy hra, v níž je zaběhnuté hrdinské fantasy obrácené na ruby. Místo abyste hráli za hrdiny, tak jste „padouch“, který si buduje svůj vlastní dungeon a osazuje ho pastmi, aby se zlotřilí hrdinové nedostali k pokladu.
V tomto případě není nezajímavé, že je hra celá zasazená do řecké mytologie, kdy čistě z tematického hlediska nestavíte dungeon, ale bludiště a nejste nějaký drak či ďábel, ale minotaur.
Celé to má navíc nádech roguelite, kdy si po každém průchodu odemknete nové prvky a své bludiště vylepšíte. Svým způsobem se jedná o logickou hru, kdy musíte pasti a jejich spouštědla nastavit tak, aby vás hrdinové neměli šanci ani zranit.
Steam – 440 korun
Extinction Day – Splňte Benderův sen a konečně vyhlaďte lidstvo
Pamatujete si na hru Plague Inc., v níž jste měli za úkol v roli nejrůznějších nemocí vyhladit lidstvo? Tak na stejném principu je postavený i Extinction Day, jen se víc pracuje s desítkami katastrof. Za hrou stojí stejný tým jako za Bio Inc. Redemption, v níž jste jako nemoc zabíjeli jednoho člověka.
Jakmile na planetu Zemi a lidstvo jako takové sešlete první katastrofu, začne se logicky bránit. Vlády začnou reagovat, rozjíždět protiopatření a vaším největším strašákem je chystaná archa, která by lidstvu zajistila přežití.
Musíte proto své kroky adaptovat, odemykat si nové katastrofy a postupně tak zdolat desítky misí s nejrůznějšími výzvami a tématy. Pokud vám takový druh zábavy přijde v dnešní nestabilní době vítaný, tak se směle pusťte do totálního vyhlazení lidstva.
Steam – 490 korun
Sol Cesto – Roguelike postavený pouze na práci s náhodou
Loni koncem května jsem do této rubriky zařadil malou, ale nemálo zajímavou hru Sol Cesto, která tehdy započala svou cestu předběžným přístup a po bezmála roce ji sem zařazuji znovu, nyní už jako hotovou hru.
Je to roguelike, který stojí na náhodě a pravděpodobnostech. Coby hrdina prozkoumáváte podzemí, které tvoří mříž dlaždic 4x4. Na vás je jednu řadu si vybrat a hra pak sama vybere jednu z jejích čtyř dlaždic, kterou navštívíte.
Nikdy tak nevíte, jestli skončíte v boji nebo truhle plné zlata. Vidíte ale pravděpodobnosti a pomocí herních efektů je můžete ohýbat ve svůj prospěch. Plná verze láká na sedm různých hrdinů s vlastními příběhy a pět biomů, které se liší monstry a pastmi.
Steam – 340 korun