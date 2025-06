Pod radarem: Bezchybní samurajové, ohýbání náhody, automatizace i Viva La Dirt League

31. 5. 2025 13:00 | Téma | autor: Patrik Hajda

Pod radarem je nový týdeník, kterým chceme vyzdvihnout nejnovější vydané hry, aby nepropluly bez povšimnutí. Řeč je zejména o menších nezávislých titulech, které jsou příliš divné, odvážné či prostě jen nenápadné a jinak okrajové, než aby se prodraly současným houštím k mainstreamovému publiku. Z mnoha takových her se mohou stát skryté klenoty, takzvané „spící hity“. Bude to platit i o některé z novinek níže?

9 Kings – Rozbijte hru pomocí šílených komb

zdroj: Sad Socket

V 9 Kings se pouhých pár dní po vstupu do předběžného přístupu na Steamu začíná rodit skutečný skrytý klenot. Tisíce a tisíce hráčů se nechává unést opojným pocitem z úmyslného rozbití hry.

Jedná se o graficky strohou roguelite strategii, v níž si z malé vesničky vybudujete pořádné království. Ne úplně navenek, protože nerostete tolik do šířky, ale co do síly vaší armády se protivníci nebudou stačit divit.

Hra je o stavbě budov verbujících desítky typů jednotek a jejich nekonečném vylepšování. Je libo poštvat na znepřátelené království bezpočet krvelačných impů? Nebo snad dáte přednost pouhým dvěma, zato neskutečně nabušeným démonům? Nikdy nevíte, čím vším vás hra ještě překvapí a jak daleko vás nechá zajít, a to se těžko odmítá…

Steam – 375 korun V předběžném přístupu odhadem na 1 rok.

Trash Goblin – Jste goblin, máte svůj obchůdek a v něm neskutečnou pohodu

zdroj: Spilt Milk Studios Ltd

Přestože provozování obchodu může být pořádně stresující, neplatí to, když jste goblin. Trash Goblin je totiž poklidná hra, která nikam nespěchá, nepředstavuje vyloženou výzvu, ale za to si u ní skvěle odpočinete a vyklidníte duši.

Vašim úkolem je nacházet nejroztodivnější předměty, kterých je přes 170, vysekat je z hutné krusty špíny, oprášit, omýt a pak už jen doufat, že si je některý z vašich zákazníků vyžádá. Časem přijdou ale složitější objednávky, kdy přijde ke slovu kombinace jednotlivých předmětů, kterých tu je… no, vyloženě tisíce!

Co s utrženými penězi? No přece nakoupit nové nástroje usnadňující práci, kávovar, abyste mohli pracovat déle, chtělo by to zvětšit pracovní prostor i si celý obchůdek zútulnit. Přidejte si k tomu na tři desítky úkolů a o fajnový večer bez stresu je postaráno.

Steam – 485 korun

Sol Cesto – Podmaňte si všemocnou náhodu a najděte slunce pod zemí

zdroj: Goblinz

Slunce se ztratilo. Roky ho nikdo neviděl. A protože není na obloze, musí být… pod povrchem. A vy si chcete hrát na toho hrdinu, který bude zdolávat patro po patru, dokud kdesi hluboko nenarazí na blahodárný svit.

Sol Cesto není zrovna obvyklá hra, jelikož je zvláštním způsobem postavená na náhodě. V roguelite stylu a ve svérázné grafice vás obrazovku za obrazovkou čeká hazardní volba – které ze čtyř podlaží se rozhodnete navštívit? Druhou a poslední volbu za vás vykoná hra – do jaké ze čtyř místností na podlaží vás pošle?

Hra je tedy o zvažování pravděpodobnosti 1 ku 4. Zkusíte podlaží, kde je jedna naditá truhla a tři nepřátelé? A co podlaží, které vedle pokladu a monster obsahuje i pasti? Naštěstí hrajete za jednoho ze čtyř hrdinů s vlastními schopnostmi, a umíte dokonce ohýbat pravidla hry včetně náhody. Zní to tedy pořádně návykově, tak pozor na váš volný čas...

Steam – 300 korun V předběžném přístupu odhadem na 6 měsíců.

Two Strikes – Stylová samurajská bojovka, která nepromíjí chyby

zdroj: Retro Reactor

Zabij, nebo budeš zabit. Tak zní heslo pořádně stylové 2D bojovky Two Strikes, která vám dá zakusit, jaké to je být samurajem pod dohledem samotného boha smrti – Šinigami. Čeká vás velmi krvavá cesta, na jejímž konci stanete jako nový šampion.

Hra de facto nabízí jen dva, zato ale pořádné prvky. Tím prvním a absolutně nepřehlédnutelným je vizuální zpracování, v němž převládají ručně kreslené animace černobílých bojovníků, jejichž útoky a bloky doprovází nejen rudá krev, ale i žluté či modré efekty, které dolaďují celkovou parádu.

Druhým prvkem je samotná hratelnost, tedy rychlé soubojové duely, kde opravdu není pro chyby prostor. Jedna rána a tělo padá k zemi, takže se musíte postarat o to, aby nešlo o vaše tělo. Takže chladnou hlavu, pevné nervy a přesnou ruku!

Oddsparks: An Automation Adventure – Budovatelská fantasy strategie plná automatizace

zdroj: HandyGames

Moc příjemná hra Oddsparks konečně opustila předběžný přístup. Pokud jste příznivci automatizačních her, pak vám doporučuji zbystřit, jelikož jde o jednu z těch povedenějších. Není vyloženě nejhlubší, ale radost z automatizování všech vašich úkonů poskytuje dokonale.

Jen se to tentokrát obejde bez obligátních pásů. Místo toho používáte tajemné titulní bytosti vypadající jako pařezy, které mají nejrůznější profese. Hlavní ale je, že za vás přenáší suroviny na velké vzdálenosti do výroben a pomáhají vám tak automatizovat komplexní systém výroby.

Vy díky tomu máte více času prozkoumávat celý svět a hledat nové suroviny. Nekonečný hon za vylepšováním se neobejde ani bez bojů s místní faunou. A celé si to navíc můžete dát až se třemi dalšími hráči online.

Nice Day for Fishing – Legendární postavy legendárních komiků Viva La Dirt League konečně ve vlastní hře

zdroj: Team17

Viva La Dirt League je YouTubový kanál s více než 7 miliony odběratelů, který vybudoval svůj věhlas na krátkých videích, jež si tropí srandu především z videoher. Stovky a stovky videí daly napříč mnoha lety vzniknout nejen barvitým fantasy postavám, ale i vesnici Honeywood a rovnou celému světu Azerim s klaďasy i záporáky.

A veškerý tento opravdu kvalitní a zábavný materiál (opravdu doporučuji se na tento spolek podívat, zejména seriál Epic NPC Man) nyní ožívá ve vlastní videohře Nice Day for Fishing. Zainteresování snadno odtuší, že hlavní postavou tu je rybář Baelin, který se – tak jako spousta skutečných herních postav – proslavil svou jedinou, titulní hláškou. Nechybí ale ani další známé postavy a jejich ikonické hlášky a charaktery.

Hra jako taková je 2D RPG, které se točí primárně okolo rybaření. Budete řešit různé pruty a návnady, na něž budete chytat nejen ryby, ale i výrobní materiály na obnovu zmíněné vesničky. Primárně se ale skrze háček a vlasec utkáte s mořskými obludami v rámci boss fightů. A nemůže samozřejmě chybět ani snaha dokončit kolekci všech vodních tvorů. Na rovinu se přiznám, že sepsání Pod radarem je tím jediným, co mě drží od návštěvy Azerimu!

Steam, PlayStation 5, Switch – 500 korun Demo k dispozici

Islands & Trains – Klid a pohoda při stavbě železnice v diorámách

zdroj: Future Friends Games

Na závěr tu máme ještě jednu primárně poklidnou hru. Pokud vás neláká provozovat obchod coby goblin, tak co takhle si na malých ostrůvcích vybudovat železnici?

Islands & Trains vábí malebnou grafikou a slibuje, že tu o nic jiného než dva prvky z názvu nepůjde. V jednoduchém editoru si vytvoříte celý ostrov – tedy vedle železnice a jejích mostů, tunelů a nejrůznějších zákrut to bude i samotný vlak. No a samozřejmě nechyby také tvarování prostředí, jímž lokomotiva uhání, tedy stromy, zvířata, budovy, políčka či dekorace.

Tvůrce předem dává jedno varování – není to vyloženě hra v tradičním slova smyslu. Nejsou tu žádné mise, tedy ani žádné cíle, nebude vás stresovat žádná časomíra a nemůžete nijak selhat. Prostě si jen v sandboxovém stylu vybudujte ostrov svých snů a pak se jím kochejte. Občas si i takové hry zaslouží místo v našich nabitých životech, no ne?