K remaku Splinter Cellu se po třech letech vrací původní šéf vývoje

zdroj: Foto: Se svolením Ubisoft

2. 12. 2025 17:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Remake oblíbené špionážní akce Splinter Cell získává zpátky jednoho z klíčových vývojářů, o kterého dříve přišel. Do Ubisoftu se po více než třech letech vrátil David Grivel, který znovu nastupuje na pozici šéfa vývoje. Právě on přitom u projektu stál už v době jeho prvního oznámení. Informaci potvrdil sám Grivel prostřednictvím profesní sítě LinkedIn.

„Dnes mám obrovskou radost, že se znovu připojuji k Ubisoft Toronto jako režisér na Splinter Cell Remake! Je to pro mě velmi speciální tým i projekt,“ napsal Grivel v příspěvku. Pod jeho vedením se remake před čtyřmi lety představil, o rok později ale Ubisoft po jedenácti letech opustil a zamířil do Electronic Arts, kde se podílel na kampani k Battlefieldu 6.

Jeho další kariérní cesta byla ale překvapivě klikatá. Kampaňovou část mělo tehdy totiž na starosti studio Ridgeline Games, které EA v únoru 2024 zavřela, část zaměstnanců převelela do Ripple Effect Studios a dozor nad singleplayerem svěřila Criterionu. Grivel se v létě krátce vrátil do Ubisoftu Toronto k zatím neoznámenému projektu. Na konci téhož roku ho ale zase opustil, aby tentokrát zamířil do studia Worlds Untold, kterému prakticky obratem NetEase zařízl financování a muselo pozastavit svou činnost.

Grivel se tak po třech letech pracovních nezdarů vrací tam, kde Sama Fishera zanechal. O samotném vývoji remaku se od jeho odchodu objevovalo jen minimum informací, krom zpráv o propouštění a odchodech šéfů vývoje. Před dvěma lety Ubisoft hledal scenáristu, který by dokázal aktualizovat příběh pro moderní publikum a zároveň zachoval ducha původní hry.

zdroj: Netflix

Namísto remaku se Splinter začal objevovat v jiných podobách. Na BBC odstartovala rozhlasová hra a na Netflix letos dorazil animovaný seriál Splinter Cell: Deathwatch, který už si stihl vysloužit posvěcení druhé řady. Klasické díly se navíc postupně vracejí na digitální platformy, včetně Pandora Tomorrow na Steamu. Naproti tomu hraného filmu s Tomem Hardym se nakonec nedočkáme.

Od vydání zatím posledního herního přídavku v podobě Splinter Cell: Blacklist mezitím uběhlo už dvanáct let. Přestože sklízel velmi dobré recenze, nenaplnil prodejní očekávání a Sam Fisher se na dlouhou dobu odmlčel. Detailů o samotném remaku zatím zůstává poskrovnu, ale opětovné jmenování Davida Grivela do čela projektu napovídá, že vývoj pokračuje. Byť se zřejmě, pro sérii stylově, odehrává hlavně potichu ve stínech.

