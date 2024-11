Další studio tvůrce Mass Effectu v problémech. Worlds Untold nemají finance

27. 11. 2024 15:15 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Další studio bývalého prominentního vývojáře z BioWare se ocitá v problémech. Včera jsme psali o konci Humanoid Origin bývalého šéfa Caseyho Hudsona, dnes přišla řada na Worlds Untold, kterým šéfuje bývalý hlavní scenárista série Mass Effect, Mac Walters.

„Pozastavili jsme provoz Worlds Untold, protože hledáme nového partnera, který by pomohl přivést naše vize k životu. V mezičase budou členové týmu hledat pracovní příležitosti jinde. Je to srdceryvný moment pro nás všechny a moc jsme vděční za veškerou podporu. Není to ale sbohem, jen pauza,“ uvádí Walters v oznámení na LinkedIn.

Stejně jako v případě Humanoid Origin, i ve Worlds Untold pracovali na ambiciózním sci-fi dobrodružství, jehož hloubku „nebude možné zachytit v jedné hře nebo jediném médiu“, do čehož vkládal naděje a finance i čínský NetEase.

Potíž ale bude možná právě v přehnaných ambicích. Ona snaha dělat revoluční hry se jistě cení, ale to, že je někdo skvělý scenárista, který má v životopise několik legendárních titulů, ještě neznamená, že bude dobrý vedoucí studia. Vzorem může být třeba příběh Glena Schofielda, tvůrce Dead Space, který si v novém studiu Striking Distance šel plnit sen o vlastním hororu The Callisto Protocol, aby nakonec nebyl komerčně ani kriticky příliš úspěšný.