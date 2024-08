Schofield o vydání The Callisto Protocol: „Nejhorší rok mého vývojářského života!“

9. 8. 2024 9:00 | Novinky | autor: Aleš Smutný

The Callisto Protocol byla dobrá hororová hra, byť ne zrovna desítková. Stylem i náplní hodně připomínala Dead Space a není se čemu divit, vždyť za ní stál Glen Schofield, který první Dead Space produkoval a svůj styl z něj otiskl i do duchovního nástupce. Nicméně tomu pořád něco chybělo k tomu, aby se stal podobným hitem a nyní už asi i víme co: Čas.

Původně totiž Schofield počítal s několika měsíci navíc na vydání hry. Vydavatel Krafton ale na poslední chvíli, alespoň dle Schofieldových slov, posunul plánované datum vydání a tím dostal celý tým pod tlak. „Chtěl jsem tři a půl měsíce navíc. Řekli mi, že je dostanu. Bylo to září nebo říjen 2021 a jasně mi bylo řečeno, že čas dostanu, že mám do hry dát, co chci.“ Stojí za to podotknout, že Callisto Protocol by tak vyšel v prvním čtvrtletí roku 2023.

zdroj: Vlastní

Schofield pokračuje: „Strávil jsem tak Vánoce 2021 designováním a vymýšlením nápadů s týmem. A pak přišel leden a někdo z Kraftonu se za mnou zastavil a řekl, že ne, že hra má vyjít v prosinci 2022.“ Šlo o velké narušení vývojového plánu a najednou muselo celé studio Striking Distance začít pracovat tak, aby hru stihli v nově stanoveném termínu.

Na to se nakumulovaly další problémy. Probíhala covidová pandemie a v týmu byl neustále někdo nemocný. „Studio tehdy mělo 200 lidí a každý měsíc se nakazilo deset až dvacet lidí a byli nemocní týdny. Někdy byl pryč kompletní tým na vizuální efekty, jindy animátoři.“ K tomu se navíc koncem roku přidal exodus zaměstnanců, protože v rámci covidového boomu v herním průmyslu začala jiná studia vývojáře výrazně přeplácet. „Odešlo nám 49 lidí, protože všichni začali přeplácet jako šílení. Rok 2021 byl nejhorší rok mého vývojářského života“.

Problém byl podle Schofielda ale zkrátka hlavně v tom, že v plánu najednou chyběly ony tři a půl měsíce. „Když hru vydáte dřív, neznamená to, že ušetříte. Vy musíte naopak najmout víc lidí, aby se naplánovaná práce stihla v kratším termínu,“ vysvětluje zkušený, ale tehdy zjevně značně vystresovaný vývojář. Proč Krafton na vydání titulu tak spěchal? Blížilo se totiž vydání remaku Dead Space, a to by vzhledem k podobnosti obou titulů skončilo minimálně pro jednu hru katastrofálně. Ten vyšel v lednu 2023, měsíc po The Callisto Protocol.

Výsledek toho všeho? The Callisto Protocol stejně neprodal tolik kopií, kolik bylo v plánu. O půl roku později došlo ve studiu k většímu propouštění, zčásti i proto, že najednou byly v týmu nadbytečné pozice, které vznikly tím, že se muselo nabrat víc lidí, aby se hra stihla. Následně odešel pryč i Glen Schofield. Udělal by něco jinak během vývoje? „Stál bych si za svým. Nevydal bych tu hru předčasně.“