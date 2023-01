The Callisto Protocol se „špatně" prodává. Vydavatel není spokojený

16. 1. 2023 11:23 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Sci-fi horor The Callisto Protocol zatím nedělá svému vydavateli radost. Korejský Krafton, který survival od studia Striking Distance zaštiťuje, očekává, že hra dosáhne na pět milionů prodaných kopií. Jenže čísla zatím hrají proti benjaminkovi v rodině vesmírných hororů: Podle korejského zpravodaje MK Odyssey se prodeje horko těžko vyšplhají na dva miliony kusů.

zdroj: Vlastní foto autora

Otázkou je, jestli se takové prodeje dají opravdu považovat za neúspěch, nebo jde spíše o nerealistická očekávání vydavatele. Titul mohl být také příliš drahý na vývoj – korejský zpravodaj uvádí, že akční horor stál přes 161 milionů dolarů (v přepočtu přes 3,5 miliardy korun). Každopádně kvůli nesprávnému a možná trochu optimistickému odhadu zisků jsou nespokojení také investoři. Ti nezájem o The Callisto Protocol připisují špatnému technickému stavu, krátkosti hry a přílišné linearitě.

Rozporuplné jsou i recenze. Na Steamu horor k dnešnímu dni hodnotí hráči na 61 procent, agregát Metacritic ukazuje celkové skóre herních novinářů 68. Nedávno se The Callisto Protocol také namočil v kauze neuvádění vývojářů v závěrečných titulcích. Od nás si dítko Glena Schofielda odneslo v recenzi od Pavla osmičku.

zdroj: Vlastní

Pokud jste fanoušci duchovního pokračování Dead Space, nebojte. Špatná čísla nutně nemusejí znamenat, že vydavatel nad franšízou láme hůl. I nadále se bude snažit prodeje dohnat dodatečnou podporou a obsahem, například už 7. února do hry přichází mód New Game plus a obtížnost Hardcore. V průběhu roku by pak The Callisto Protocol měla rozšířit hned čtyři DLC.