V závěrečných titulcích The Callisto Protocol chybí řada vývojářů

11. 1. 2023 12:30 | Novinky | autor: Jan Slavík

Nová vize a oživení vesmírného hororu v podání The Callisto Protocol od studia Striking Distance se podařilo na výbornou, jak se ostatně můžete dočíst v Pavlově pochvalné recenzi, ale zdá se, že vývoj neprobíhal úplně bez problémů a provázely ho jisté třenice.

Někteří vývojáři a vývojářky, kteří na hře pracovali, ale ze studia ještě před vydáním odešli, totiž bez žádného bližšího vysvětlení překvapivě nenašli svá jména v závěrečných titulcích. Chybějících jmen by celkem mělo být okolo dvaceti a serveru GamesIndustry.biz se podařilo anonymně vyzpovídat pět z nich.

Podle zaměstnanců se kolikrát jednalo o lidi na vedoucích pozicích, kteří se významným způsobem podíleli na vývoji a pracovali pro studio i více než rok. „Zabolí to. K vývoji jsem přispěl a na hře pracoval docela dlouho, vůbec pak nebýt v titulcích je pěkně na prd,“ říká jeden z anonymních vývojářů. „Chápu, když v titulcích nezmíníme třeba nějakého externistu, se kterým jsme měli kontrakt na pár měsíců, ale tady se bavíme o zaměstnancích na plný úvazek, kteří na hře dělali přes rok a významně se zasloužili o výsledek. A to nás dost překvapilo,“ přidává druhý.

Vynechaní pracovníci se také shodují, že skladba titulků byla přinejmenším pozoruhodná, protože někteří bývalí zaměstnanci byli uvedeni jako „přídavná“ pomoc, jiní spadli do kategorie „ostatní“ až úplně na konci, další v titulcích nebyli zmínění vůbec. „Mám pocit, že si prostě vybrali lidi, které měli rádi, a ti se do titulků dostali, zatímco jiní ne,“ komentuje to jeden z vývojářů.

Někteří uvádějí, že nebýt v titulcích je uráží hlavně kvůli přesčasům: „Přesčasy a crunche umí být pořádný nářez. Ale to je v pořádku. Práce herního vývojáře má svá náročná období a když děláte na něčem takhle velkém, dá se čekat, že chvíli prostě nevyvážíte osobní a pracovní život. Ale mám problém s tím, když tomu někdo to úsilí věnuje, poctivě si oddře crunch, a pak ho firma vynechá z titulků jako trest za to, že se studiem nezůstal až do vydání.“

zdroj: Striking Distance Studios

Zmiňovaný crunch není žádný výmysl, sám Schofield se před koncem vývoje na sociálních médiích neuváženě prsil, že jeho tým pracuje 12-15 hodin denně 6 či 7 dní v týdnu. Za což se na něj nepříliš překvapivě snesla kritika, takže své vychloubání později zase smazal a nasypal si odpovídající dávku popela na hlavu.

Na něčem dřít a nedočkat se uznání zkrátka bolí, o tom nemůže být pochyb. Na druhou stranu je ale potřeba si uvědomit, že neuvádět v titulcích jména lidí, kteří už ve studiu v době vydání produktu nepracují, není zas tak neobvyklá praxe. Bývá ovšem zvykem dát podobné pravidlo jasně najevo hned zkraje, což podle všeho studio neudělalo.

V případě titulků k The Callisto Protocol jde navíc o nebývale vysoké číslo vynechaných zaměstnanců a někteří z nich tak spekulují, že šlo ze strany studia o jasný vzkaz, že firmě nebyli dostatečně věrní.

Studio Striking Distance k záležitosti neposkytlo žádný oficiální komentář.