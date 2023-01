Jak se hraje The Callisto Protocol – hra, která mate tělem

5. 1. 2023 17:00 | Video | autor: Redakce Games.cz

The Callisto Protocol byl pro nás prokletým titulem. Ne, že by se snad nepovedl, ostatně Pavel byl v recenzi mnohem smířlivější než jiní recenzenti, ale bohužel technické problémy způsobily, že jsme měli hned několik verzí videa, které nešly odvysílat. Ale vzhledem k tomu, že v lednu tolik her nevychází, rozhodli jsme se do trestanecké kolonie na měsíci Callisto vrátit.

zdroj: Vlastní

Pavel vám tak v rychlém videu svižně představí, jak moc The Callisto Protocol mátl hráče během své marketingové kampaně, ale i co jsou největší problémy hry. Jestli jste přemýšleli nad tím, zda je The Callisto Protocol pro vás, tohle video vám možná pomůže v rozhodování.