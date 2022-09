Pracovat 15 hodin 7 dní v týdnu je v pořádku, tvrdil autor The Callisto Protocol. Už se omlouvá

Zakladateli studia Striking Distance, Glenu Schofieldovi, se během uplynulého víkendu podařilo rozpoutat menší kauzu. Jeho nyní již smazané tweety měly propagovat kulturu drsných přesčasů před vydáním hry, tzv. crunch.

Schofield, jehož tým v současné době dokončuje hororový survival The Callisto Protocol, který vzniká na duchovním odkazu autorovy dřívější série Dead Space, se v sobotu nechal slyšet, že on a jeho tým běžně pracují 12 až 15 hodin denně, šest až sedm dní v týdnu, bez pořádné pauzy na jídlo, a je to tak v pořádku – protože svou práci zbožňují.

„O naší hře mluvím jen během akcí. Děláme 6-7 dní v týdnu, nikdo nás k tomu nenutí. Vyčerpání, únava, covid, ale makáme. Bugy, glitche, optimalizace. 1 poslední kontrola audia. 12-15hodinové dny. Tohle jsou hry. Tvrdá práce. Práce během oběda, večeře. Děláš to, protože to miluješ,“ napsal Schofield na svůj Twitter. A sesypala se na něj hromada kritiky.

Herní novinář Jason Schreier glosoval, že Schofieldovo prohlášení z pozice šéfa studia je v podstatě definicí kultury crunche. „Samozřejmě, že nikdo nikoho ‚nenutí‘ takhle moc pracovat. Ale když nebudete, odrazí se na to na bonusech nebo na příležitostech k povýšení. ‚Děláš to, protože to miluješ.‘ Zneužívání vášně. Tohle je důvod, proč spousta lidí z herního vývoje vyhoří,“ reaguje Schreier na Schofieldův workoholický tweet.

Such a weird coincidence how the guy bragging about how his team works 6-7 days a week for 12-15 hours a day because they love it also happens to be the guy who controls all their salaries, titles, and current employment status