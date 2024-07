Ubisoft propouští z týmů, které pracují na remacích Prince of Persia a Splinter Cell

3. 7. 2024 12:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Herní průmysl a na ně navázané obory prožívají těžký rok. Bohužel není týdne, kdy bychom nepsali o zeštíhlování a propouštění. Nejinak tomu je i na začátku sedmého měsíce, ve kterém přišly zprávy o optimalizaci pracovních sil v torontské pobočce Ubisoftu. Tedy v týmech, které pracují na remacích Splinter Cell a Prince of Persia: The Sands of Time.

O práci přijde 33 lidí. Videoherní gigant neupřesnil, jaké pozice se ruší, ale ujistil fanoušky a akcionáře, že plány ohledně projektů se nemění. „Ubisoft se rozhodl přejít k organizační změně, aby zajistil dokončení ambiciózních plánů. Zaměstnanci, se kterými se loučíme, od nás dostanou podporu ve formě asistence při hledání práce a odstupného,“ uvádí firma ve vyjádření. Vyhazov se týká zhruba 5 % z celkového počtu zaměstnanců Ubisoft Toronto.

Je to necelý měsíc poté, co opět ožil šum kolem problematického remaku Prince of Persia: The Sands of Time, s nímž pobočka z Toronta vypomáhá montréalskému týmu. Pokud se plány po několika odkladech a restartu vývoje dále nezmění, měli bychom se předělávky pohádkové adventury dočkat v roce 2026.

Oproti tomu druhý významný projekt, na kterém vývojáři z torontského Ubisoftu pracují, je remake špionážní akce Splinter Cell. Hra byla oznámena před třemi lety a kromě pár obrázkových konceptů o hře vlastně ani nic dalšího nevíme.