Vývoj remaku Prince of Persia: The Sands of Time prošel kompletním restartem

10. 4. 2024 11:00 | Novinky | autor: Pavel Makal

Ve stínu letošního Prince of Persia: The Lost Crown a spekulací o roguelike odnoži, která by měla vyjít v následujících měsících, je snadné zapomenout na problematický vývoj remaku slavných The Sands of Time. Právě to bychom ale dle nejnovějších spekulací nejspíš měli udělat.

Web Insider Gaming totiž přišel s informací, že aktuální podoba vyvíjené hry je na hony vzdálená kritizované původní vizi, kterou před několika lety ukázalo studio Ubisoft Mumbai. Bombajské pobočce byl projekt následně odebrán, vývoj remaku se přesunul do o poznání zkušenějšího týmu v Montréalu. A ačkoli se autoři dušovali, že budou stavět na již odvedené práci svých předchůdců, opak je pravdou.

Herní insider Tom Henderson tvrdí, že projekt prošel kompletním restartem a nezbyl v něm příslovečný kámen na kameni. V Kanadě tak vznikla nová grafika, animace i soubojový a parkourový systém. Web má údajně k dispozici záběry z rané verze, které naznačují, že si na vydání ještě nějaký čas počkáme.

Zajímavou informací je absence dabéra Yuri Lowenthala, kterého můžete znát třeba z titulní role posledních Spider-Manů od Insomniacu, právě on ale kdysi daboval prince v původní verzi The Sands of Time. A ačkoli byl až do nedávna součástí modernizovaného projektu a jeho hlas můžete slyšet i v neblaze proslulém traileru k remaku, nyní už se s jeho dabingem nepočítá.

Ubisoft na otázky k aktuálnímu stavu remaku reaguje pouze tradiční formulkou o tom, že se ke spekulacím nevyjadřuje. Prince of Persia: The Sands of Time Remake v tuto chvíli nemá stanovený ani rámcový termín vydání.