Remake Prince of Persia: The Sands of Time není zrušený, ale zase pořádně odložený

Minulý týden se objevily spekulace o úplném zrušení remaku Prince of Persia: The Sands of Time. Některé zahraniční obchody totiž na hru přestaly přijímat předobjednávky. Ubisoft nyní spěšně ujišťuje, že projekt nadobro zaříznutý není, ale opět se odkládá.

Hearing that GameStop is no longer expecting Prince of Persia: The Sands of Time Remake to release and are instructed to let people who preorder it know it will not be arriving. The website also says it's unavailable and listings seem to be getting delisted pic.twitter.com/MVcVjnmWgX