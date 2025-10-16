Animák Splinter Cell: Deathwatch od Netflixu dostane druhou řadu

Animovaný seriál Splinter Cell: Deathwatch měl premiéru v úterý – a už o den později Netflix oznámil, že chystá druhou sezónu. To je rychlost, kterou by mu mohl závidět i samotný Ubisoft, který se k návratu herní série moc nemá. Rychlé potvrzení pokračování naznačuje, že Deathwatch si na Netflixu vede skvěle a přitahuje pozornost diváků, i když Sam Fisher tentokrát nevystupuje v tradiční herní podobě.
Zatímco Netflix jede na plné obrátky, Ubisoft mlčí. Od posledního herního dílu, Splinter Cell: Blacklist z roku 2013, už uplynulo víc než deset let a fanoušci stále čekají na jakékoli novinky. Firma sice oficiálně potvrdila vývoj remaku původního Splinter Cellu, ale od té doby je ticho po pěšině. Režisér Blacklistu Guillaume Dousse, který se k projektu Deathwatch připojil jako výkonný producent druhé sezóny a režisér její první epizody, přiznal, že o nové hře nic bližšího říct nemůže, prý na to nemá „bezpečnostní oprávnění“.