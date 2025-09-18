zdroj: Netflix

První trailer na Splinter Cell: Deathwatch ukazuje Sama Fishera s novou parťačkou

18. 9. 2025 10:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Speciální agent Sam Fisher se po dlouhé době dostává na obrazovky, byť ne v herní podobě, ale jako protagonista animovaného seriálu z dílny Netflixu Splinter Cell: Deathwatch. První trailer můžete zhlédnout výše. Scenárista Johna Wicka Derreck Kolstad opepřil příběh tím správným clancyovským kořením, a tak se elitní agent musí vrátit z důchodu zpátky do boje s nepřáteli z minulosti, při kterém vypluje na povrch mnohem větší spiknutí.

splinter_cell.0
Novinky
Remake Splinter Cellu stále žije, měl by vyjít ve stejném roce jako Prince of Persia

Nechám si soudy až po premiéře, která je v plánu na 14. října, nicméně mi trochu vadí, že ikonický agent dostává parťáka. Expert na sólo infiltrace nikdy nebyl na mise sám, na drátě měl spoustu rádců, zároveň chápu, že seriál má jiné zákonitosti než hra a chcete mít někoho, s kým vést dialogy. Nicméně ta nejdůležitější postava najednou ustupuje do pozadí a o pozornost se bude dělit s agentkou nové genereace, Zinniou McKennou – asi jako dělat ze seriálu Metal Gear buddy cop snímek Snakea a Otacona (což by dávalo větší smysl!).

Na druhé straně, Netflix mívá animované herní adaptace fakt povedené a minimálně stran akce je trailer příslibem kvalitní podívané, která se nebojí krve ani technologických udělátek top agentů, včetně ikonického tříbodového noktovizoru. Sama Fishera dabuje Liev Schreiber, agentku McKennu pak Kirby Howell-Baptiste.

Stran videoher je stále v plánu remake prvního Splinter Cellu, na kterém pracuje Ubisoft v Torontu. Nicméně kromě pár obrázků z fáze konceptu z roku 2022 nejsou o stavu hry téměř žádné informace.

Smarty.cz
Tagy:
seriál animovaný špionážní Netflix Splinter Cell (série)
Zdroje:
Netflix
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 - Shrnutí
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 - Shrnutí
Fight Club #742 – Jsou dlouhé early accessy ke škodě?
Fight Club #742 – Jsou dlouhé early accessy ke škodě?
Nintendo Virtual Boy
Nintendo Virtual Boy
Resident Evil Requiem – Nintendo Switch 2
Resident Evil Requiem – Nintendo Switch 2
Hades II – Launch Trailer
Hades II – Launch Trailer
The Super Mario Galaxy Movie - Oznámení
The Super Mario Galaxy Movie - Oznámení
Hollow Knight: Silksong || GamesPlay
Hollow Knight: Silksong || GamesPlay
Tainted Grail: The Fall of Avalon – Aktualizace 1.1
Tainted Grail: The Fall of Avalon – Aktualizace 1.1
Fight Club #741 – o metroidvaniích: Od Metroidu po Silksong
Fight Club #741 – o metroidvaniích: Od Metroidu po Silksong
Elden Ring Nightreign - Deep of Night
Elden Ring Nightreign - Deep of Night
Pacific Drive: Whispers in the Woods - Oznámení
Pacific Drive: Whispers in the Woods - Oznámení
Halls of Torment - Visit the Boglands
Halls of Torment - Visit the Boglands
Stellaris: Shadows of The Shroud – Příběhová ukázka
Stellaris: Shadows of The Shroud – Příběhová ukázka
Marvel Rivals – 4. sezóna
Marvel Rivals – 4. sezóna
Fight Club #740 – jaká je budoucnost Metal Gearu?
Fight Club #740 – jaká je budoucnost Metal Gearu?
007: First Light – Záběry z hraní
007: First Light – Záběry z hraní
007: First Light – Gameplay Trailer
007: First Light – Gameplay Trailer
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater || GamesPlay
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater || GamesPlay
Kromlech - Deep Dive
Kromlech - Deep Dive
Hell Let Loose: Vietnam – Představení
Hell Let Loose: Vietnam – Představení

Nejnovější články