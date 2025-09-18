První trailer na Splinter Cell: Deathwatch ukazuje Sama Fishera s novou parťačkou

Speciální agent Sam Fisher se po dlouhé době dostává na obrazovky, byť ne v herní podobě, ale jako protagonista animovaného seriálu z dílny Netflixu Splinter Cell: Deathwatch. První trailer můžete zhlédnout výše. Scenárista Johna Wicka Derreck Kolstad opepřil příběh tím správným clancyovským kořením, a tak se elitní agent musí vrátit z důchodu zpátky do boje s nepřáteli z minulosti, při kterém vypluje na povrch mnohem větší spiknutí.
Nechám si soudy až po premiéře, která je v plánu na 14. října, nicméně mi trochu vadí, že ikonický agent dostává parťáka. Expert na sólo infiltrace nikdy nebyl na mise sám, na drátě měl spoustu rádců, zároveň chápu, že seriál má jiné zákonitosti než hra a chcete mít někoho, s kým vést dialogy. Nicméně ta nejdůležitější postava najednou ustupuje do pozadí a o pozornost se bude dělit s agentkou nové genereace, Zinniou McKennou – asi jako dělat ze seriálu Metal Gear buddy cop snímek Snakea a Otacona (což by dávalo větší smysl!).
Na druhé straně, Netflix mívá animované herní adaptace fakt povedené a minimálně stran akce je trailer příslibem kvalitní podívané, která se nebojí krve ani technologických udělátek top agentů, včetně ikonického tříbodového noktovizoru. Sama Fishera dabuje Liev Schreiber, agentku McKennu pak Kirby Howell-Baptiste.
Stran videoher je stále v plánu remake prvního Splinter Cellu, na kterém pracuje Ubisoft v Torontu. Nicméně kromě pár obrázků z fáze konceptu z roku 2022 nejsou o stavu hry téměř žádné informace.